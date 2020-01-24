СМИ: стрельба в Рот-ам-Зе в Германии унесла жизни шести человек. События дня. ФАН-ТВ

В Германии прогремела стрельба И в начале коротко о новостях из Германии. На юге страны в городке Рот-ам-Зе прогремела стрельба. Ее жертвами, по данным СМИ, стали шесть человек. В полиции подтвердили, что стрелок задержан, но количество погибших и пострадавших не уточнили. Предварительно известно, что преступник открыл огонь в местном кафе. К версии о теракте оперативники пока не склоняются. Посольство России в Берлине заявило, что россиян среди потерпевших нет. Мы продолжим следить за новыми подробностями ЧП.

Порошенко пришел на допрос в ГБР Госбюро расследований Украины (ГБР) наконец-то дождалось ценного свидетеля. Бывший президент страны Петр Порошенко соизволил прийти на допрос по уголовному делу. Но пришел не один, а со своими сторонниками — депутатами «Европейской солидарности». Это партия, которую политик возглавляет в Раде. Пользуясь случаем, Порошенко устроил натуральный митинг: скандировал лозунги против ГБР и требовал пустить в здание свою пышную свиту. Но охрана разрешила войти лишь ему и адвокатам. Попытка депутатов толпой ввалиться внутрь была пресечена, а представители госбюро назвали ее прямым нарушением порядка. Но вот об итогах допроса оперативники и сам Порошенко пока молчат. Известно лишь, что «беседа» прошла в рамках дела о госизмене при подписании Минских соглашений. Тем не менее, этот визит можно считать настоящим успехом. Ведь до этого политик проигнорировал 27 повесток по 16 уголовным делам (в которых он заявлен как свидетель, пока). Но неделю назад ГБР пригрозило доставить его на допрос принудительно. Порошенко намек, видимо, понял. Вдобавок, свою роль наверняка сыграл закон об отмене депутатской неприкосновенности — он вступил в силу на Украине первого января. Ну, а экс-президент, конечно, не упустил возможности «уколоть» своего преемника Владимира Зеленского, громогласно заявив, что весь процесс похож на политическое шоу в духе «95-го квартала».

В Ираке прошел марш против США Антиамериканские протесты и акции продолжают набирать обороты на Ближнем Востоке. Сегодня тысячи человек вышли на марш в Багдаде требуя от военных США покинуть регион. Активисты вооружились национальными флагами Ирака, баннерами. Протестующие открыто выражают «нелюбовь» к Дональду Трампу и высказывают претензии в адрес своего правительства – призывая к более жесткой политике в отношении Штатов. Напомним, массовые волнения начались 3 января. В этот роковой день американцы совершили авиаудар по Багдаду и убили влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Власти Ирака, который стал по сути плацдармом для конфликта между США и Ираном, осудили эти действия. Тем более что предупреждение о военной операции в Багдаде получили всего за несколько минут до ее начала.