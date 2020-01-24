Тренер Игорь Николаев из «Академии ХК Авангард» в Балашихе проводит тренировки по своей «авторской методике». В распоряжение Федерального агентства новостей попало видео, где он бьет своих подопечных клюшкой по голове, пинает и толкает. Источник сообщает, что некоторые родители учеников на такие тренировки реагируют спокойно.
Тренер «Академии ХК Авангард» избивает детей на тренировках. ФАН-ТВ
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Тренер Игорь Николаев из «Академии ХК Авангард» в Балашихе проводит тренировки по своей «авторской методике». В распоряжение Федерального агентства новостей попало видео, где он бьет своих подопечных клюшкой по голове, пинает и толкает. Источник сообщает, что некоторые родители учеников на такие тренировки реагируют спокойно.
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