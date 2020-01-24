ВСУ обстреляли Донецк из минометов

Донецк, 24 января. Украинские силовики обстреляли северную окраину столицы Донецкой Народной Республики. Меньше чем за 30 минут по Донецку было выпущено восемь 120-миллиметровых мин, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его данным, ВСУ обстреливают село Веселое и район «Вольво-Центра» в окрестностях донецкого аэропорта. Звуки выстрелов слышны во многих районах Донецка, даже в самом центре города, на площади Ленина.

Сегодня военные ДНР сообщали о минометных обстрелах южных окраин Донецка и Горловки.Огонь велся со стороны оккупированного Водяного под Мариуполем. В СЦКК уточнили, что ВСУ применялись минометы, гранатометы, вооружение БМП-1 и зенитные установки. Всего было выпущено 33 боеприпаса.

Напомним, с 21 июля в Донбассе действует договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режиме прекращения огня. Но, по данным оборонных ведомств Донецкой и Луганской народных республик, украинские военнослужащие игнорирует это соглашение.

Гражданская война на юго-востоке Украины началась в 2014 году после госпереворота в этой стране. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, тогда Киев начал проводить против их так называемую антитеррористическую операцию. В 2018 году ее переименовали в операцию объединенных сил, но смысл ее не поменялся. Урегулированием конфликта в Донбассе занимаются в том числе члены контактных групп в Минске. 9 декабря минувшего года в Париже состоялся саммит лидеров «нормандской четверки», на котором была подтверждена безальтернативность минских соглашений, предусматривающих режим прекращения огня, разведение сил от линии соприкосновения, обмен пленными и проведение местных выборов в Донбассе.