Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Новороссия

ВСУ обстреляли Донецк из минометов

80
0 Оставить комментарий

Украинские военные обстреляли Донецк из минометов

Донецк, 24 января. Украинские силовики обстреляли северную окраину столицы Донецкой Народной Республики. Меньше чем за 30 минут по Донецку было выпущено восемь 120-миллиметровых мин, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его данным, ВСУ обстреливают село Веселое и район «Вольво-Центра» в окрестностях донецкого аэропорта. Звуки выстрелов слышны во многих районах Донецка, даже в самом центре города, на площади Ленина. 

Сегодня военные ДНР сообщали о минометных обстрелах южных окраин Донецка и Горловки.Огонь велся со стороны оккупированного Водяного под Мариуполем. В СЦКК уточнили, что ВСУ применялись минометы, гранатометы, вооружение БМП-1 и зенитные установки. Всего было выпущено 33 боеприпаса.

Напомним, с 21 июля в Донбассе действует договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режиме прекращения огня. Но, по данным оборонных ведомств Донецкой и Луганской народных республик, украинские военнослужащие игнорирует это соглашение.

Гражданская война на юго-востоке Украины началась в 2014 году после госпереворота в этой стране. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, тогда Киев начал проводить против их так называемую антитеррористическую операцию. В 2018 году ее переименовали в операцию объединенных сил, но смысл ее не поменялся. Урегулированием конфликта в Донбассе занимаются в том числе члены контактных групп в Минске. 9 декабря минувшего года в Париже состоялся саммит лидеров «нормандской четверки», на котором была подтверждена безальтернативность минских соглашений, предусматривающих режим прекращения огня, разведение сил от линии соприкосновения, обмен пленными и проведение местных выборов в Донбассе.

Новости партнеров

Источник: Донецкое агентство новостей
Новости партнеров