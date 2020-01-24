Замглавы МИД РФ обсудил с послом Судана двустороннее сотрудничество и ситуацию в Ливии

Москва, 24 января. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в пятницу встретился с послом Судана в Москве Надиром Бабикером. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Стороны обсудили развитие двустороннего взаимодействия, а также ситуацию в африканском регионе. Особый акцент был сделан на обстановке в Ливии, где сегодня наблюдается противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА), которая поддерживает законно избранный парламент, и силами марионеточного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по ключевым проблемам региональной повестки дня с упором на ситуацию в Ливии», — говорится в сообщении.

Богданов и Бабикер также затронули вопрос подготовки седьмого заседания межправительственной российско-суданской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, которое в ближайшее время состоится в Хартуме.

Напомним, что ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США силы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в Триполи было создано так называемое Правительство национального согласия Ливии, которое оказалось напрямую связано с террористическими группировками и подконтрольно западным странам. Весной прошлого года командующий ЛНА Халифа Хафтар повел войска на Триполи, чтобы освободить столицу от боевиков.