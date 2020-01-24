Полицейские и росгвардейцы из Москвы и Петербурга получат надбавки к зарплате

Москва, 24 января. Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин поручил установить надбавки для сотрудников полиции и Росгвардии, проходящих службу в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, за работу в условиях повышенной сложности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Размер надбавки будет достигать до 100 процентов от месячного оклада.

«Принято решение установить <…> ежемесячную надбавку к месячному окладу за сложность выполняемых задач в размере до 100% соответствующего месячного оклада», — говорится в документе.

МВД и Росгвардия определят порядок данных выплат своим сотрудникам.

Сообщается, что данные меры повысят социальную защищенность полицейских и росгвардейцев, участвующих в обеспечении общественного порядка.

Напомним, 16 января Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина, выдвинутую президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра. Предыдущий председатель правительства Дмитрий Медведев был назначен на должность заместителя главы Совета безопасности РФ.