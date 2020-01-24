Медики больницы им. Боткина не подтвердили коронавирус у пациентов. ФАН-ТВ

Главный врач больницы имени Боткина ответил на вопросы журналистов о коронавирусной инфекции.

Алексей Яковлев, главный врач инфекционной больницы имени Боткина рассказал, что двух из трех пациентов, которых ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, готовят к выписке. Опасную инфекцию ни у кого не подтвердили.

«Я могу однозначно сказать, что все пациенты, которые к нам поступали, отношения к китайской коронавирусной инфекции, не имеют. Из тех пациентов, что поступили, один уже готовится к выписке, еще одни пациент скорей всего во второй половине дня тоже будет готовиться к выписке. Мы будем работать в таком режиме в ближайшее время. Это значит, что мы будем обследовать людей с подозрением на китайский вирус», — рассказал Алексей Яковлев.

Напомним, что с подозрением на коронавирус в больницу имени Боткина ранее доставили трех человек — двух граждан Китая, мужчину и женщину, а также россиянина, который прибыл из Шанхая. Врачи отмечают, что с особым вниманием будут относиться ко всем заболевшим с определенными симптомами, прибывшими из Китая. По словам главврача больницы им. Боткина, предыдущие вспышки коронавирусной инфекции были гораздо тяжелее.