Два девятиклассника из Челябинской области готовили теракт школе №125 города Снежинска. Они спланировали взрыв в столовой, а вслед за ним стрельбу по убегающим школьникам. Теракт удалось предотвратить по предупреждениям одноклассников двух друзей. Федеральное агентство новостей обратилось за комментариями к президенту Всероссийского фонда образования, доктору наук Сергею Комкову, по мнению которого подобное поведение российских детей является следствием разрушительной деятельности фонда Сороса.

«Это, естественно, связано с проблемами американизации нашей системы образования в какой-то степени, с влиянием тех программ и проектов, которые у нас внедрялись на протяжении всех 1990-х годов и в начале 2000-х. Отголоски этого до сих пор у нас звучат. Какие бы мы меры предосторожности ни принимали, как бы школы ни охраняли, такие случаи возможны. Мы очень многое упустили именно в воспитании подрастающего поколения, поэтому не случайно в своем послании Федеральному собранию 15 января президент России особо как раз остановился на том, что нам необходимо вернуться как раз к вопросам воспитания в школе, повысить роль классного руководителя. Неслучайно он предложил вернуть доплату за классное руководство. Это все было упущено», — посетовал Комков.

Ученый вспоминает, что раньше в России вся система работы в школе была построена таким образом, что школьное образование было представлено как сфера услуг. А это не услуга. Это важнейшая сфера подготовки будущего гражданина России, это в первую очередь система воспитания, а не накачивание ребенка знаниями, умениями и навыками. Это все было упущено. А там, где есть упущения, там сразу же находят лазейку всевозможные другие элементы и в первую очередь западные, считает собеседник ФАН.

Сейчас школьники активно используют разные гаджеты, и их контенты заполнены программами в основном американского происхождения, различными стрелялками, программами, в которых все сделано с элементами насилия, естественно, ребенок воспитывается на их примерах.

Как сообщает Kp.ru, малолетние террористы планировали обстреливать выбегающих из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью. Благодаря бдительности родителей школьников, а также работников школы преступление удалось вовремя предотвратить. Сейчас правоохранительными органами ведется следствие по данному факту.

Нельзя не связать подобный «бардак в головах» молодежи с активной пропагандистской деятельностью Фонда Джорджа Сороса, который продолжает свою разрушительную работу в Российской Федерации.

«Сорос продолжает финансировать программы в России. У него огромный центр работает. И проект Джорджа Сороса продолжает работать не только в нашей стране, но и в разных странах Восточной Европы. Они сегодня работают в отношении Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии. В Венгрии вообще целый центр развернулся. Совершенно понятно, что у Сороса есть серьезный ресурс», — отмечает Комков.

Одноклассники потенциальных разработчиков и исполнителей теракта уже дали показания по готовящемуся преступлению. Сотрудник школы уточнила, что ребята из обычных семей, не маргиналы. Но это, увы, не может застраховать от влияния модных западных веяний. Американские фонды продолжают менять мир в сторону умственной ограниченности и насилия.

«В России пытались несколько раз ввести запрет на деятельность Фонда «Возрождение». И, в принципе, немного поумерили пыл их деятельности. В середине 90-х годов центр Сороса активно работал у нас в стране, а в начале 2000-х после того, как президентом РФ стал Владимир Путин, этот центр свою официальную деятельность в нашей стране прекратил. А неофициально сотрудники Сороса продолжают у нас работать. Они продолжают консультировать Министерство просвещения России, его издательство, продолжают активно работать с Высшей школой экономики. Так что достаточно активную позицию занимают сотрудники центра Сороса и в сегодняшней России», — заключил эксперт.

Напомним, по статье за подготовку к убийству двух и более лиц (105, ч.2 УК РФ) грозит до 20 лет колонии и даже пожизненное лишение свободы. Но такие меры у нас никогда не применяют к несовершеннолетним.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что выделит миллиард долларов на создание глобального университета для борьбы с «авторитарными правительствами» в России, Китае и США. Сорос направляет крупные транши не только на подрыв образования в России, но и на финансирование российской «оппозиции».