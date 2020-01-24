Каждый второй россиянин готов воспользоваться вакциной от китайского вируса

Москва, 24 января. 14% жителей России заявили о твердой готовности сделать прививку от китайского коронавируса, когда вакцина будет разработана. 32% склоняются к тому, чтобы сделать прививку. Таким образом практический каждый второй россиянин положительно смотрит на вакцинацию. Об этом свидетельствуют данные открытого опроса SuperJob.

Специалисты сервиса узнавали, боятся ли граждане России этой болезни. В опросе принимали участие 1600 экономически активных жителей нашей страны из 349 населенных пунктов, которые достигли совершеннолетия.

Так, 14% подтвердили свою готовность пойти на вакцинацию, 32% склоняются к положительному ответу, а 37% скорее всего не будут пользоваться вакциной.

Категорически против вакцинации выступили 17% опрошенных. Отмечается, что однозначно положительно к идее вакцинации относятся люди возрастом до 24 лет.

Отрицательное отношение к вакцинации растет с возрастом респондентов: среди тех, кому нет еще 24 лет, нежелание делать прививку высказали 10%, среди опрошенных старше 44 лет — 23%.

Ранее сообщалось, что российские ученые смогут создать вакцину от коронавируса только через полгода. Разработка препарата будет требовать значительного финансирования, передает РИАМО.