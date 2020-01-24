Шоу «Слабое звено» вернется на экраны

Москва, 24 января. Телешоу «Слабое звено» вернется в эфир, премьера нового сезона телеигры состоится 14 февраля. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Мир».

«Съемки новых выпусков шоу начались после новогодних каникул, до конца 2020 года канал планирует снять 32 эпизода», — говорится в сообщении пресс-службы.

Вести программу будет вновь трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева. Генеральный продюсер МТРК «Мир» Павел Корчагин рассказал, что программа сохранит известное напряжение, а участники шоу будут демонстрировать хитрые способы избавиться от конкурентов.

«Я чувствую драйв и энергию. От новых выпусков ожидаю свежего воздуха», ― добавил Корчагин.

Телеигра «Слабое звено» впервые вышла на российские экраны в 2001 году. Шоу стало адаптацией британского формата The Weakest Link, который прославился в 40 странах мира. Создатели телеигры обещают зрителям классический сценарий и образ ведущей. При этом стать участником шоу может любой желающий ― набор ведется на сайте программы, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что еще одной старейшей передаче российского телевидения «Поле чудес» в этом году исполняется 29 лет. В связи с этим СМИ вспомнили самые громкие скандалы, которые происходили в студии народной телеигры. Так, например, в 1992 году зритель выкрикнул с места отгадываемое слово, лишив таким образом участника победы.