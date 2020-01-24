«Яндекс. Деньги» может заблокировать счета Навального за нарушение правил сервиса

Москва, 24 января. Штабы скандального российского блогера Алексея Навального могут остаться без финансирования из-за нарушения правил сбора пожертвований.

Как сообщает популярный канал «Фонд бабла с коррупцией», правила сервиса «Яндекс.Деньги», которым активно пользуются сторонники Навального, принимая от граждан донаты, запрещают собирать деньги на политическую деятельность. А политика — это главное направление работы основанного Навальным «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом в России). Правила сервиса оставляют за «Яндексом» право заблокировать счета нарушителя и расторгнуть с ним договор в одностороннем порядке. Таким образом штабы Навального рискуют лишиться существенной части средств.

Отметим, что собираемые через сервис «Яндекс.Деньги» пожертвования являются не единственным источником дохода ФБК. Организация также получает средства из-за рубежа. Одним из спонсоров Навального является беглый российский олигарх Евгений Чичваркин, который зарегистрировал в Великобритании специальный фонд для финансирования ФБК.

В августе прошлого года против ФБК было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег. По версии следствия, сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией» через свои счета легализовали не менее 75 млн рублей, заработанных преступным методов.