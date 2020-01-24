Меркель подтвердила, что ЛНА и ПНС придерживаются режима прекращения огня в Ливии

Анкара, 24 января. Ливийская народная армия (ЛНА) и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии придерживаются режима прекращения огня благодаря, в том числе, усилиям России и Турции. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции.

Она отметила снижение интенсивности конфликта после российско-турецких переговоров и конференции в Берлине по Ливии.

Канцлер ФРГ предложила сформировать специальную комиссию «пять плюс пять» для мониторинга ситуации с участием сторон конфликта в североафриканской стране.

Она также напомнила, что командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар не подписал заявление по итогам берлинской конференции, состоящее из 55 пунктов, но при этом дал согласие на соблюдение перемирия и отправку своих представителей в комиссию «пять плюс пять».

Напомним, президент РФ Владимир Путин убедил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана не поддерживать ПНС Ливии с целью деэскалации конфликта в стране. Ранее Анкара осуществляла переброску на север Африки террористов из Сирии.

После встречи президенты призвали конфликтующие стороны к перемирию. С полуночи 12 января на территории Ливии действует режим прекращения огня, ставший возможным благодаря международному авторитету российского президента.