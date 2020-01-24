Берлин, 24 января. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не подписывал соглашение по итогам Международной конференции по Ливии в Берлине. Глава ЛНА представил участников формата «пять плюс пять» со своей стороны, об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Меркель, Хафтар не подписывал берлинское заявление из 55 пунктов, но согласился соблюдать перемирие и назначить своих представителей в комиссию «пять плюс пять». Кроме того, канцлер ФРГ отметила успехи в реализации перемирия между сторонами ливийского конфликта.

Напомним, 19 января в Берлине прошла Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Встреча, по большому счету, завершилась провалом: организаторы конференции не посчитали нужным пригласить к дискуссии командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара и главаря Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что стороны ливийского конфликта отказались присутствовать в одном помещении и говорить друг с другом. Кроме того, Хафтар и Саррадж отвергли предложенные условия, за исключением одного ― представители ЛНА и ПНС Ливии поддержали формат переговоров «пять на пять». Однако этот формат был фактически согласован на переговорах в Москве 13 января.

На этом фоне стало очевидно, решающая роль в ливийском урегулировании принадлежит Москве и Анкаре. Об этом свидетельствует реализация перемирия в Ливии, которое было достигнуто по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле 8 января. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что именно Россия в состоянии спасти Ливию, ставшую жертвой политики Запада.