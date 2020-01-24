Главные новости 24 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор важных событий пятницы, 24 января.

Телеведущий и комик Максим Галкин показал, как его провожают в дорогу жена Алла Пугачева с детьми. Галкин показал, как семья провожает его в дорогу.

В граничащей с Россией провинции Китая Хэйлунцзян подтверждено четыре случая пневмонии нового типа. Зафиксирована первая смерть от пневмонии нового типа в граничащей с РФ провинции КНР.

Герой Советского Союза Юрий Кузнецов умер на 74-м году жизни. Об этом сообщило правительство Амурской области. Герой Советского Союза Юрий Кузнецов скончался на 74-м году жизни.

Президент США собирается обнародовать «великолепный» план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Трамп огласит план ближневосточного регулирования до 28 января.

Дмитрий Муратов ранее опровергал какую-либо финансовую связь с Ходорковским, полностью отрицая факт получения денег от бизнесмена. Лондонский фонд Ходорковского стал новым инструментом финансирования «Новой газеты».

Эксперты Роскачества составили рейтинг бюджетных смартфонов и назвали лучшие модели. Роскачество назвало лучшие бюджетные смартфоны.

Президент РФ Владимир Путин восхитил палестинцев во время своего визита в Вифлеем. Путин восхитил палестинцев своим вниманием к уронившему фуражку офицеру караула.

Преступления, совершенные на украинском Майдане, еще не расследованы. Украинский политик Владимир Олейник разъяснил причины. Украинский политик рассказал, как Сорос оплатил госпереворот и сокрытие убийств на Майдане.

В России могут появиться магазины Globus в новом формате, близком к супермаркетам. Новый вид немецких супермаркетов может появиться в России в 2020 году.

Стартовали продажи нового отечественного планшета MIG T10, который отличается особой прочностью. Стартовали продажи сверхпрочного российского планшета MIG T10.