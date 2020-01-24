Решение ЕСПЧ позволило России объявить Ходорковского в розыск

Федеральное агентство новостей направило в Следственный комитет РФ официальное обращение с просьбой возобновить необходимые процессуальные действия по возвращению беглого олигарха Михаила Ходорковского в Россию через Интерпол.

Почему вновь стала возможна экстрадиция Ходорковского из его заграничного убежища и как он угодил в собственную ловушку, объясняет ФАН.

Поручительства с мира по нитке

В марте 2014 года Ходорковский и его подельник Платон Лебедев обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге с жалобой на действия российской судебной системы. Как отражено в материалах дела, «заявители представили большое количество документов, официальных заявлений, публикаций в прессе, заявлений иностранных правительств, межправительственных органов и НПО, в которых их дело было названо «политическим преследованием».

По словам Ходорковского и Лебедева, многие высокопоставленные иностранные чиновники выразили свою обеспокоенность по поводу справедливости второго судебного разбирательства и «ненадлежащих мотивов» преследования заявителей. Среди заступников оказались госсекретарь США Хиллари Клинтон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон, министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле, министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, представитель министерства иностранных дел Франции и другие. А, например, Международная правозащитная неправительственная организация Amnesty International объявила заявителей «узниками совести» еще в мае 2011 года.

Напомним, что «второе дело ЮКОСа» касалось отмывания денежных средств. В декабре 2010 года Хамовнический суд Москвы признал Ходорковского и Лебедева виновными в хищении нефти и легализации выручки и осудил на 14 лет. Позднее суд уменьшил срок наказания до 11 лет, переквалифицировав обвинение в связи с либерализацией УК РФ.

Таким образом, Ходорковский и Лебедев добивались в Европейском суде по правам человека, чтобы он квалифицировал второе дело против них как «политическое преследование». Однако попали в собственную ловушку.

ЕСПЧ: политических мотивов не было

14 января 2020 года, несмотря на давление со стороны ЕС и США, Страсбургский суд отказал Ходорковскому и Лебедеву в удовлетворении жалобы на второй приговор по «делу ЮКОСа».

ЕСПЧ не стал взыскивать с РФ компенсацию, поскольку не признал процесс против Ходорковского и Лебедева политически мотивированным. Европейская инстанция не нашла в решении российского суда нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, на что так рассчитывал Ходорковский.

«Оценив предоставленную Минюстом России правовую аргументацию и подтверждающие материалы, ЕСПЧ не усмотрел оснований для признания нарушения статьи 18 Конвенции, — отмечается на сайте министерства. — ЕСПЧ поддержал позицию Минюста России о том, что уголовное судопроизводство на национальном уровне преследовало исключительно законные цели и каких-либо убедительных доказательств обратного, в том числе в части политической мотивированности в действиях российских властей, заявителями не предоставлено».

В пресс-релизе Минюста РФ также подчеркивается, что одновременно было отклонено требование заявителей пересмотреть ранее сформированные судом выводы об отсутствии нарушения статьи 18 Конвенции применительно к обстоятельствам их задержания. ЕСПЧ подтвердил отсутствие какой-либо новой информации или доказательств, которые не были бы им рассмотрены в ходе предыдущих судебных разбирательств.

Помилован, но не прощен

Это было уже не первое дело против России, которое Ходорковский проиграл в ЕСПЧ. В сентябре 2011 года эта инстанция не признала политически мотивированным дело компании ЮКОС и отказала ее акционерам в материальной компенсации в размере 98 млрд евро. Тогда ЕСПЧ не счел действия российских властей в отношении ЮКОСа избирательными, то есть, по мнению европейских судей, преследование компании не было политически мотивированным.

В мае 2011 года судьи ЕСПЧ также не усмотрели политической мотивации в обстоятельствах ареста экс-главы ЮКОСа в 2003 году. Суд отметил, что хоть обстоятельства и «вызывают некоторые сомнения относительно истинной причины преследования» Ходорковского, но неоспоримых доказательств этому представлено не было.

Что интересно, Amnesty International тоже не всегда признавала Ходорковского «узником совести». В апреле 2005 года организация, несмотря на многочисленные обращения российских правозащитников, отказала олигарху в статусе политзаключенного и усомнилась в том, что он находится в тюрьме лишь из-за своей «мирной политической деятельности». В мае 2011 года Amnesty International повторно ответила отказом на обращение с призывом признать Ходорковского т. н. «узником совести».

В декабре 2013 года Ходорковский вышел на свободу после помилования президентом России Владимиром Путиным и немедленно скрылся за границей, получив вид на жительство в Швейцарии.

В конце 2015 года стало известно, что Следственным комитетом РФ против Ходорковского выдвинуто официальное обвинение по уголовному делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, произошедшем в 1998 году. По данным следствия, Ходорковский, являясь акционером и председателем правления ЮКОСа, поручил своим подчиненным Леониду Невзлину и Алексею Пичугину, а также другим лицам убийство мэра Петухова и предпринимателя Евгения Рыбина, чья служебная деятельность противоречила интересам ЮКОСа.

По мнению следствия, эти преступления совершались с очевидными корыстными мотивами. Организовать убийство Петухова обвиняемые руководители компании решили в связи с его законными требованиями как мэра Нефтеюганска к ЮКОСу по возврату сокрытых от государства налогов. Покушение на предпринимателя Рыбина было связано с инициированными им исками по взысканию ущерба, причиненного незаконной деятельностью нефтяной компании Ходорковского.

Это обвинение стало уже третьим в отношении возглавляемой Ходорковским ОПГ. Суд заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако в связи с тем, что олигарх скрылся в Великобритании и отказался являться на допрос, в феврале 2016 года Россия попыталась объявить беглеца в международный розыск через Интерпол.

В тот раз Генеральный секретариат Интерпола во французском Лионе отклонил запрос национального бюро организации в Москве на объявление в розыск Ходорковского. Свой отказ вносить анкету обвиняемого в особо тяжком преступлении в международные базы Интерпол аргументировал статьей 3 устава организации, которая «категорически запрещает предпринимать какие-либо действия политического, военного, религиозного или расового характера».

Теперь же, после проигранного дела в ЕСПЧ, Ходорковский может предстать в глазах Интерпола совсем в ином качестве — уже не как «преследуемый политик», а как скрывающийся преступник.

Аргументы для Интерпола

Январское решение ЕСПЧ в отношении жалоб Ходорковского и Лебедева на второй приговор по «делу ЮКОСа» больше не оставляет сбежавшему от правосудия олигарху юридической возможности прятаться за мифом о преследовании по «политическим мотивам», выстроенным при активной помощи западных политиков. Раз за разом команда опытных юристов Министерства юстиции РФ подтверждала в ЕСПЧ соответствие решений российского суда самым строгим международным правовым нормам и полное отсутствие какой-либо иной мотивации, кроме как справедливого наказания за уголовные преступления, совершенные бывшим владельцем ЮКОСа.

Теперь у Следственного комитета РФ есть неоспоримые аргументы для того, чтобы повторно обратиться в Интерпол с заявкой на внесение Ходорковского в международную базу разыскиваемых лиц. Это позволит в итоге привлечь беглого олигарха к уголовной ответственности по всей строгости российского законодательства.

Юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло уверен, что Следственный комитет предпримет все необходимые меры по розыску обвиняемого в особо тяжких преступлениях Ходорковского.

«Во-первых, его помилование касалось совершенно другого дела, которое уже в прошлом, — отмечает юрист. — Во-вторых, даже если после помилования выяснились какие-то новые обстоятельства, которые касаются причастности его к иным преступлениям, то это не должно быть препятствием для его объявления в розыск».

Скрывающийся за границей экс-руководитель ЮКОСа должен предстать перед российским судом и понести заслуженное наказание за свои преступления, уверен собеседник ФАН. Именно сейчас нужно самым активным образом вновь поднимать вопрос о его розыске, подчеркивает Ремесло.

«Это ненормально, когда человек совершил такие преступления, в которых его обвиняют, и гуляет свободно, а Интерпол отказывается (вносить Ходорковского в базу разыскиваемых лиц. — Прим. ФАН), — говорит юрист. — Здесь нужно разбираться, почему Интерпол так себя ведет».

На этот вопрос отчасти дает ответ экс-глава правового управления ЮКОС Дмитрий Гололобов. В интервью ФАН он отметил, что в европейском праве сейчас преобладают центробежные тенденции, чем и пользуются юристы Интерпола, отвечая отказом на запросы России внести Ходорковского в базу международного розыска.

«У Интерпола — свои правила, а у ЕСПЧ существует свой тест, — объяснил юрист. — В одном из своих решений ЕСПЧ указывал, что он не препятствует отдельным государствам и организациям признавать какое-то дело «политическим». Те могут не выдавать какого-то человека, если считают его дело «политическим», это их право. Также ЕСПЧ не может указывать Интерполу, у которого существуют свои административные процедуры».

По мнению Гололобова, Россия может представить решение ЕСПЧ, но Интерпол сам решает подобные вопросы. И если Интерпол уже один раз принял такое решение, то ему будет очень трудно от него отказаться, считает юрист.

«Интерпол — формально бюрократическая организация. Она решает на основании бюрократических правил, в отличие от ЕСПЧ, который смотрит на этот вопрос с точки зрения европейского права, — отметил эксперт. — Нет ничего хорошего в том, что эти тесты не совпадают, но никто не может их заставить объединить, чтобы они совпадали».

Гололобов сам непосредственно сталкивался с Интерполом и даже находился в его розыске, а также помогал другим решать связанные с этим юридические вопросы.

«Три или четыре года назад Интерпол поменял правила и теперь достаточно легко снимает людей из базы, — говорит бывший главный юрист ЮКОСа. — Там не только «политические причины», там есть еще и чисто технические уловки. Так эта система работает».

Не рой яму другому

Как Следственный комитет РФ, так и другие уполномоченные органы обязаны предпринять все предусмотренные законом меры для привлечения беглого олигарха к уголовной ответственности, продолжает Илья Ремесло.

«Действия (по розыску обвиняемого. — Прим. ФАН) обязательно нужно проводить, — уверен эксперт. — Я думаю, что если бы более активно все это делалось, то, по крайней мере, его хотя бы задержали. Допустим, Браудера (известный британский финансист и русофоб Уильям Браудер заочно приговорен за мошенничество к тюремному сроку в России. — Прим. ФАН). несколько раз задерживали по нашему ордеру. Конечно, потом отпускали, но его хотя бы задерживали. А Ходорковского даже попыток никто не делает задержать, и такая позиция очень странная».

Некогда всесильного олигарха Михаила Ходорковского обвиняют не только в организации заказных убийств, включая мэра Нефтеюганска. В июле 2019 года в Генеральной прокуратуре РФ заявили о возбуждении нового уголовного дела, связанного с хищением у государства в 1995–2003 годах акций ОАО «НК «ЮКОС» и денежных средств нефтяной компании в общем размере более 6 млрд долларов. Соответствующие доказательства были получены благодаря обнародованным документам нефтяной компании Chevron. Та провела свой собственный аудит операций ЮКОСа, после чего сообщила об обнаруженных хищениях.