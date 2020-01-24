Миро уличила Наталью Фриске в попытке украсть личность своей сестры

Москва, 24 января. Известный блогер Лена Миро уличила Наталью Фриске в попытке украсть личность свой звездной сестры. По ее словам, на сегодняшний день женщина пытается во всем копировать Жанну, что заставляет усомниться в ее психическом здоровье.

Миро уверена, что причиной этому является обычная зависть, которую «пресная и зажатая» Наталья испытывала к своей более яркой и успешной сестре.

«Я ясно вижу нечто крайне нездоровое, маниакальное, на грани, возможно, психопатии. Там и зависть была, и внутреннее сравнение себя с сестрой, и глубоко затаенное желание поменяться с нею местами. Так выглядит гниловатая, но правда», — пишет она в «Живом журнале».

Блогер обратила внимание на то, что «стать Жанной» Наталья смогла только после смерти своей сестры. Она перебралась жить в Шри-Ланку, укоротила нос с помощью пластической операции и действительно стала похожа на свою знаменитую родственницу.

Недавно Наталья выложила в Сеть видео, в котором показывает награды певицы и другие ее личные вещи. По словам Натальи, в квартире совсем ничего не меняли. Вещи Жанны остались на тех же местах, где были при ее жизни: косметика, одежда, туфли, книги и столовые приборы.

Миро усмотрела в этом видео попытку привлечь к себе внимание. Она отметила, что в следующий раз видео может быть посвящено коллекции белья Жанны Фриске.

Напомним, что бывшая солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске была одной из самых известных российских певиц. Она также получила актерский опыт, снявший в фильмах «Ландыш серебристый 2», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Кто я?» и «О чем говорят мужчины».

В 2014 году стало известно, что у певицы диагностировано онкологическое заболевание. 15 июня 2015 года она скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе. Артистке на момент смерти было 40 лет.