Реакция Меркель на подарки Эрдогана рассмешила пользователей соцсетей

Анкара, 24 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес канцлеру ФРГ Ангеле Меркель памятные подарки в Стамбуле. Ими стали старинный шлем и инкрустированное зеркало. Реакцию Меркель сняли на видео и выложили в Интернет.

На записи видно, как глава германского правительства с широкой улыбкой берет в руки зеркало и даже изображает смешную гримасу на лице. Конечно, пользователей соцсетей этот ролик очень рассмешил.

Как сообщалось ранее, в пятницу Эрдоган и Меркель приняли участие в церемонии открытия кампуса немецко-турецкого университета, а после провели переговоры. На повестке было экономическое сотрудничество Анкары и Берлина, а также ряд вопросов международной политики.

Отметим, что сама канцлер тоже любит делать необычные подарки. К примеру, президенту РФ Владимиру Путину она иногда присылает «несколько бутылочек радебергского пива», которое ему очень нравилось во время работы в ГДР. Об этом сам Путин рассказал журналистам в марте 2018 года. Меркель в беседе с немецкими СМИ это подтвердила, отметив, что однажды получила «очень хорошую копченую рыбу» в подарок из Москвы.