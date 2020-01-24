Анохин назвал Меркель слабой фигурой на шахматной доске ливийского кризиса

Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Стамбул на церемонию открытия турецко-немецкого университета, который завершился обсуждением с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуации в Ливии, Сирии и экономического сотрудничества, является неудачной попыткой решить вопрос ливийского урегулирования за спиной у Москвы. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил эксперт по геополитике Владимир Анохин, отметив, что ни к чему хорошему такие закулисные игры не приведут.

Стоит напомнить, что прошедшая 19 января берлинская конференция по Ливии по факту не смогла никак приблизить мир в североафриканском государстве. Несмотря на то, что в этом мероприятии присутствовали в том числе и представители РФ, целью организаторов данной площадки было не скорейшее мирное урегулирование ливийского кризиса, а продвижение собственных интересов. Ряд стран-участников высказали обеспокоенность закрытием нескольких портов и нефтяных месторождений на ливийской территории, что наглядно продемонстрировало истинные намерения Запада, заинтересованного исключительно в собственной наживе.

По словам вице-президента Российской академии геополитических проблем Владимира Анохина, ни Германия, ни Турция попросту не способны как-то поспособствовать решению ливийского вопроса без участия Москвы. Он объяснил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пытается использовать участие Германии ради собственных геополитических интересов в регионе. Такая стратегия не принесет никакого положительного результата, а может иметь обратный эффект, уверен политолог.

«Без участия России ни Германия, ни Турция не способны решить вопрос мирного урегулирования в Ливии. Меркель – это хромая лошадь, а ФРГ не имеет особых статусов и преференций на Ближнем Востоке. Я полагаю, что Эрдоган играет свою игру, он думает, что Германия – это та страна, которая может уравнять позиции России и Европы, что является его большой ошибкой. В этой конфигурации ничего не получится решить по Ливии», – констатировал эксперт.

Кроме того, собеседник ФАН подчеркнул, что Меркель – это девушка с плохой фигурой на политической шахматной доске, где решается вопрос мирного ливийского урегулирования. Он считает, что только Россия способна действительно уладить кризис на Севере Африки, а попытка обсуждать этот вопрос без российского участия обречена на провал.

«Только при участии России ливийская конфигурация сможет определиться в ситуации. Все остальные страны – это, скажем так, уровень второго ряда, если не третьего. Они попросту являются участниками этого процесса, а Меркель – это так, девушка с плохой фигурой в этой игре», – подытожил Анохин.

Напомним, инициатором мирных процессов в Ливии стала именно Россия, так как после совместного призыва Владимира Путина и его турецкого коллеги прекратить боевые действия в Ливии с 12 января был введен режим прекращения огня, действующий и по сей день. Российская дипломатия продемонстрировала свою высочайшую эффективность, устроив переговоры 13 января в Москве, где обсуждался вопрос заключения между сторонами ливийского конфликта соглашения об устойчивом перемирии. Берлинская конференция стала лишь продолжением этой инициативы, но не смогла повторить успех встречи в российской столице.