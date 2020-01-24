Россияне не пострадали при стрельбе в немецкой общине Рот-ам-Зе

Москва, 24 января. Граждане РФ не пострадали при стрельбе в немецкой общине Рот-ам-Зе, в Баден-Вюртемберге. Об этом сообщили в российском посольстве в ФРГ со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что инцидент произошел около полудня по местному времени на Банхофштрассе.

Пресс-служба полиции Аален, расположенного рядом с общиной, сообщила, что в результате трагедии погибло как минимум шесть человек. При этом, по данным правоохранителей, «точное число пострадавших пока не установлено».

Предполагаемый преступник уже задержан, сообщается, что его мотивом был конфликт на бытовой почве, версия о теракте полицейскими не рассматривается.

Сотрудник российского диппредставительства в Германии отметил, что, по данным полиции, граждане РФ не пострадали в результате происшествия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о стрельбе в центре американского города Сиэтл, штат Вашингтон. В результате инцидента погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Пострадавшие в возрасте от 9 до 55 лет были доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое.