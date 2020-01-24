Два российских дипломата объявлены персонами нон-грата в Болгарии

Москва, 24 января. Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже, не предъявив доказательств, заявили в посольстве РФ.

По словам представителей дипмиссии, сегодня болгарский МИД вызвал посла России и вручил ему две ноты: одну — об объявлении дипломата посольства персоной нон грата, а вторую — об объявлении сотрудника торгового представительства неприемлемым лицом в соответствии с Венской конвенцией.

При этом, как подчеркнули в посольстве, никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.