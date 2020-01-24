Песня «Тату» получила платиновый статус в Великобритании

Лондон, 24 января. Песня «All the things she said» российской группы «Тату» получила платиновый статус в Великобритании. Об этом сообщила Британская ассоциация производителей фонограмм.

С момента выхода композиции в 2002 году было продано достаточное количество копий для получения платинового статуса.

«На территории Великобритании было продано свыше 600 тысяч копий», — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Англоязычная версия хита «Я сошла с ума» стала единственной композицией российской группы, которая занимала лидирующие позиции в британском чарте UK Singles Chart на протяжении четырех недель, пишет РИАМО.

Кроме того, песня вошла в число десяти самых продаваемых на территории Франции и Великобритании. Клип на песню собрал 200 миллионов просмотров на YouTube, отмечает «Культуромания».

Напомним, что музыкальная группа «Тату» была создана в 1999 году. Она смогла добиться международного признания. В 2003 году дуэт Юлии Волковой и Лены Катиной занял третье место на конкурсе исполнителей «Евровидение». Волкова покинула группу в 2009 году из-за ссоры с продюсером и занялась сольной карьерой.