Малышева предложила употреблявшим снюс подросткам попробовать фекалии

Москва, 24 января. Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева предложила подросткам, принимавшим сосательный табак (снюс), попробовать фекалии в ответ на их желание попробовать в жизни все.

Ведущие в эфире программы затронули тему негативного воздействия снюса. Малышева пригласила в студию пятерых подростков в возрасте от 14 до 19 лет, которые раньше принимали снюс, но затем отказались от него. Телеврач поинтересовалась у гостей, почему они начали употреблять снюс и что заставило их бросить вредную привычку. Большинство ответили, что сосательный табак им предложили друзья или знакомые, указал «ФедералПресс».

Подростки признались, что после употребления снюса у них начались проблемы со здоровьем, в частности, язвы и ожоги на слизистой полости рта. 58-летняя ведущая отругала подростков, назвав их поведение безобразием, и отметила, что родители могут сойти с ума, пока растят своих детей.

«Слава богу, что грабли по лбу дали! Жалко, что так мало», — сказала Малышева, обращаясь к одному из подростков.

Один из гостей заявил ведущей, что «в жизни нужно попробовать все», в ответ Малышева предложила ему отведать фекалии.