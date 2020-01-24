Поклонники перепутали Стриженову в новом образе с Пугачевой

Москва, 24 января. Поклонники перепутали телеведущую и артису Екатерину Стриженову, которая решила сменить образ, с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

Стриженова опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram видео из гримерной. На кадрах можно увидеть процесс подбора образа для нового спектакля, который зрители смогут увидеть не раньше марта.

Подписчики отметили, что Екатерина Стриженова со светлыми волосами и выразительным макияжем очень похожа на Аллу Пугачеву. Однако нашлись и те, кто заметил, что новый образ актрисы старит ее.

«Пугачева... точь-в-точь», — написала elenapomitun.

«Похожа на Пугачеву!» — поддержала alenkii_strelcova.

«Гримеру браво! Открыв Ваш профиль,подумала, снимаете Борисовну, а нет! Вы и есть Алла Борисовна!» — отметил пользователь под ником valujcha_80.

«Даже и не поняла сразу, кто это…Катенька. это фурор…Алла Борисовна», — поддержала предыдущих комментаторов el.ena8733.

Катя, вам ужасно не подходит этот цвет волос и челка, даже если для образа, прям никак», — написала jmisiun.

Ранее Стриженова поразила поклонников стильным нарядом во время церемонии вручения премии «Событие года», которая проходила в кинотеатре «Иллюзион». Они отметили, что у актрисы определенно есть вкус и она выглядит намного младше своих лет.