В Польше заявили о поражении Варшавы и триумфе Путина в Израиле

Варшава, 24 января. Польские СМИ заявили о негативных итогах форума памяти жертв Холокоста. Для Варшавы, по мнению журналистов, это мероприятие обернулось поражением.

Такую точку зрения, в частности, выразило издание Rzeczpospolita. Автор материала Михал Шулджиньский с тревогой заявил, что израильский форум позволил президенту РФ Владимиру Путину «осуществить триумфальное возвращение в мировые салоны».

Rzeczpospolita отмечает, что российский лидер, вопреки опасениям, не стал обвинять Варшаву в развязывании Второй мировой войны, однако для польских властей этот день все равно оказался плохим. Шулджиньский указал на то, что представители Израиля, США, Германии, Франции и России заявили о версии войны, в которой все начинается с конфликта Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, в то время как Варшава считает, что в первые два года «эти диктаторы сотрудничали».

Еще один момент, который по мнению журналиста, должен встревожить польские власти, является то, что мировые лидер встречали российского президента как равноправного.

«По иронии судьбы о мировом порядке и стремлении к правде говорил именно Путин, который в последние два десятилетия сам стал одной из основных угроз и искажал историю», — подчеркнул Шулджиньский.

Неприятной новостью для Варшавы журналист также назвал идею Путина провести на площадке ООН международный саммит а тему нового глобального устройства. Эта инициатива была с энтузиазмом воспринята президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это, как пишет Шулджиньский, подтверждает позицию Макрона о том, что европейская безопасность должна опираться на союз с Москвой, а не с Вашингтоном.

Напомним, форум памяти жертв Холокоста прошел в Иерусалиме 23 января. Президент РФ в рамках этого мероприятия открыл монумент «Свеча памяти», посвященный подвигу жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны, а также встретился с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки. При этом польский лидер Анджей Дуда ехать на форум не захотел, заявив, что ему не предложили выступить наравне с президентом Путиным, Макроном и лидерами других стран.