Сирия, 24 января. Ребенок погиб при взрыве бомбы в населенном пункте Аль-Бахра в Дейр-эз-Зоре. Курдские боевики подозреваются в убийстве протурецкого бойца в Алеппо. SDF**** возобновили принудительную мобилизацию на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии оказывают поддержку САА в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками в западных районах Алеппо.

«Исламское государство»1: обвиняется в организации взрыва в населенном пункте Аль-Бахра в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в убийстве протурецкого бойца на северо-востоке Алеппо; установили дополнительные КПП в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре; возобновили принудительную мобилизацию гражданских лиц в городе Камышлы; задержали трех человек на юге Хасаки по обвинению в связях с ИГ1.

Провинция Алеппо

На северо-западе от административного центра провинции вновь фиксируются взаимные обстрелы. Как передает информационный портал Step News Agency, российские ВКС обеспечивают прикрытие подразделениям Сирийской арабской армии (САА), атакуя опорные пункты боевиков в районе города Кафр-Хамра. ВВС Сирии тем временем осуществляют боевые вылеты в зонах оккупации исламистов в районе населенного пункта Телль-Шувайхина, сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (Ebaa0News).

Правительственные войска проводят артобстрелы позиций противника в пригороде Лерамун. Отмечается, что этому предшествовали удары боевиков по окрестностям Хан-Тумана, в результате которых погибли пять сирийских военных, а еще около десяти пострадали.

Поступили данные о том, что в окрестностях поселения Таль Баттал на северо-востоке региона было обнаружено тело одного из бойцов протурецких формирований, убитого неизвестными. В его убийстве подозреваются подпольные группы курдских радикалов, которые нередко организуют нападения в зонах контроля союзников Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о взрыве в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Сработала бомба, заложенная на обочине дороги в населенном пункте Аль-Бахра, оккупированном курдскими радикалами. Жертвами взрыва стали два человека, в том числе ребенок. Местные жители обвиняют в установке СВУ террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Тем не менее медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, пока не заявляли о причастности боевиков к теракту.

Тем временем появились сведения о целях размещения дополнительных подразделений в населенном пункте Шхиль. По информации новостного портала Al Nour, курдские боевики, прибывшие накануне, занимались установкой дополнительных контрольно-пропускных пунктов в городе.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе не прекращаются стычки в прифронтовой зоне. По информации Twitter-канала (Step_Agency), военные объекты и командные пункты исламистов террористического объединения «Тахрир аш-Шам» и связанных с ним группировок вновь подверглись авиаударам ВВС Сирии и ВКС РФ. Авиация союзников атакует позиции радикалов поблизости от населенных пунктов Кафр-Рума, Маар-Дибса и Хан ас-Субуль. Кроме того, на данном направлении были задействованы ударные беспилотники, которые сбросили снаряды на укрепления исламистов недалеко от деревни Бинин.

Провинция Хасака

Поступила информация о новой волне насильственной вербовки в ряды «Демократических сил Сирии» (SDF). По данным военного источника в сети Telegram (ogn55), курдские боевики арестовали нескольких человек в городе Камышлы, направив их на принудительное обучение в свои военные лагеря. Напомним, население неоднократно устраивало митинги против незаконного отправления молодых людей на фронт. Кроме того, многие из тех, кто входит в состав формирования не по своей воле, впоследствии дезертируют при первом же представившемся случае.

Тем временем еще три человека были задержаны в городе Меркада в южной части Хасаки. Информагентство Al Nour передает, что арестованные имели отношение к деятельности террористической группировки, поскольку в их доме было обнаружено оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.