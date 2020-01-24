Володин на следующей неделе посетит Иран для участия в межпарламентской встрече

Москва, 24 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 27 января посетит Иран, где состоится второе заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Володина.

«Межпарламентские отношения двух стран активно развиваются, в частности, на уровне спикеров и по линии комитетов», — говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле 2018 года Володин встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани. В ходе этой встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Государственной думой и Собранием исламского совета Ирана. Первое заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству состоялось 6 сентября 2018 года в Волгограде.

Отметим, что Россия оказалась одной из стран, которая решительно осудила выход США из «иранской ядерной сделки» и возобновление санкционного давления на исламскую республику. В начале январе президент РФ Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил с ней ситуацию, сложившуюся в стране. Он заявил, что обе стороны выступают за дальнейшую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий, а также призвал Европу как можно скорее запустить механизм расчета с Тегераном в обход американских санкций.

Отношения между Штатами и Ираном обострились после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки, поставив крест на многолетней дипломатической работе, в которой участвовало множество стран. Апогея противостояние между Вашингтоном и Тегераном достигло 3 января 2020 году, когда ВВС США нанесли удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Иран объявил о начале военной операции против американских сил, а Ирак потребовал от США вывести войска.