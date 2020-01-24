Кнутов считает, что террористы ПНС Ливии хуже убивших Каддафи бандитов

Москва, 24 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказал сомнение в эффективности конференции по Ливии в Берлине, которая прошла 19 января. Об этом генсек организации заявил на экономическом форуме в Давосе.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Гутерриш отметил, что прошедшая конференция по Ливии является лишь началом мирного процесса. Генсек ООН подчеркнул, что пока нельзя предсказать, увенчается ли он успехом.

Военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя итоги конференции по Ливии в Берлине, был более радикален. Он отметил нежелание и неспособность так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем способствовать мирному процессу в стране.

«ПНС Ливии — это чисто декоративный орган, который не способен установить власть в стране. Те люди, которые пришли к власти в Триполи, еще хуже тех бандитов, которые в свое время свергли Муаммара Каддафи, по отношению к своей стране и своему народу», — заявил эксперт в комментарии Nation News.

Кнутов отметил, что Саррадж и возглавляемое им ПНС Ливии не имеет никакой реальной власти в отличие от Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Эксперт заявил, что главным дестабилизирующим фактором является поддержка террористов из ПНС Ливии со стороны Анкары. Турция перебрасывает в Ливию сирийских боевиков из террористических организаций.

«Тот факт, что Турция поддерживает радикалов в Ливии, колоссально мешает установлению мира в этом регионе, не позволяет там нормализовать обстановку», — добавил Кнутов. Эксперт обратил внимание, что на сегодняшний день под контролем ЛНА находится 80% территории страны, жители юга и юго-востока безоговорочно готовы признать Хафтара руководителем страны. «Турция же после посыла спецназа в Триполи якобы для охраны ПНС Сарраджа, а на самом деле для проведения каких-то операций, влияет крайне негативно на ход мирного процесса», — считает эксперт.

По словам Кнутова, Хафтар старается восстановить Ливию как государство с независимым курсом, неподконтрольным США и в первую очередь ориентированным на интересы своей страны. Россия в этой ситуации является решающим игроком, и ключи от решения ливийского конфликта лежат в Москве, уверен эксперт.

«Россия должна приложить силы, чтобы найти такую форму, при которой в Ливии можно будет как можно быстрее провести выборы, и если не общенациональные, то хотя бы между полевыми командирами, что позволило бы создать единое правительство с едиными вооруженными силами и прекратить бандитскую бойню, которая царит в городах Ливии и с грабежом нефти», — заключил Кнутов.

Напомним, 19 января в Берлине прошла Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Встреча, по большому счету, завершилась провалом: организаторы конференции не посчитали нужным пригласить к дискуссии командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара и главаря Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что стороны ливийского конфликта отказались присутствовать в одном помещении и говорить друг с другом. Кроме того, Хафтар и Саррадж отвергли предложенные условия, за исключением одного ― представители ЛНА и ПНС Ливии поддержали формат переговоров «пять на пять». Однако этот формат был фактически согласован на переговорах в Москве 13 января.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что именно Россия в состоянии спасти Ливию, ставшую жертвой политики Запада.