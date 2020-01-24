Эрдоган направил турецких военных для подготовки сил Сарраджа в Ливии

Анкара, 24 января. Турция направляет инструкторов для подготовки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Эрдоган подчеркнул, что в Ливию турецкая сторона отправляет инструкторов, которые займутся подготовкой сил главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа.

В североафриканской стране с 12 января действует режим прекращения огня, который удалось ввести благодаря усилиям президента России Владимира Путина. Глава российского государства в ходе переговоров в Стамбуле с турецким коллегой предложил разрешить ливийский вопрос, введя перемирие.

Через несколько дней в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. В конце прошлой недели состоялась берлинская конференция по Ливии, но она не принесла новых результатов.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который прибыл на московские переговоры, направил письмо президенту России со словами благодарности. Он выразил признательность российскому лидеру за усилия Москвы в урегулировании ливийского кризиса.