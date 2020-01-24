Самонкин предложил приравнять киберпреступность к терроризму

Москва, 24 января. Российским властям необходимо расширить полномочия Роскомнадзора для борьбы с киберпреступлениями. Так считает политолог, член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин.

В разговоре с корреспондентом издания «Политика сегодня» он отметил, что злоумышленники в Сети используют различные способы, чтобы скрыть свой IP-адрес и избежать ответственности за совершение преступление. К таким сервисам можно отнести VPN, прокси-серверы.

«В этой ситуации РКН должен разработать новую дорожную карту по осуществлению безопасности в интернете. Конечно, сделать это сложно с технической точки зрения, но можно попробовать, чтобы перекрыть кислород этим лжеминерам и киберпреступникам», — считает эксперт.

Он добавил, что несмотря на наличие технологий, позволяющих установить личность злоумышленников, в 80 процентах случаев они остаются безнаказанными.

Именно по этой причине целесообразно расширить полномочия Роскомнадзора и приравнять киберпреступления к терроризму, введя аналогичную степень наказания. В частности, эксперт предлагает наделить ведомство правом вносить программы, используемые преступниками, в черный список.

«Нужно связать РКН с нашими спецслужбами и правоохранительной системой, для того чтобы, в частности, отдел по кибербезопасности <…> работал в направлении запрета этих разного рода анонимных программ», — заявил Самонкин.

Он также считает необходимым запретить на территории России так называемый даркнет и ввести уголовную ответственность за ложные сообщения о минировании зданий, распространившиеся в виртуальном пространстве.