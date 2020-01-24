Лукашенко заявил о желании обсудить с Путиным вопрос поставки нефти

Минск, 24 января. Белорусский президент Александр Лукашенко признался, что хотел бы обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным вопросы поставки нефти для республики.

«Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

По словам белорусского президента, в данном случае речь идет о тех вопросах, которые касаются поставок российской нефти. Лукашенко напомнил, что в 2018 году президент России Владимир Путин поднял вопрос о нефти на переговорах, которые прошли в Санкт-Петербурге.

Ранее Лукашенко заявил о намерениях Минска поставлять с российского рынка до 40% от необходимых объемов нефти. Он подчеркнул, что в настоящее время альтернативы поставкам российской нефти нет, но «диверсифицироваться надо».

Напомним, Россия в 2020 году приостановила поставки нефти в Белоруссию, так как истек срок соглашения между странами.

Москва и Минск приостановили переговоры по поводу вопросов тарифов на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба», так как истек срок соглашения между странами.