Попавшая в «Миротворец» экс-солистка «Ленинграда» написала письмо Зеленскому

Москва, 24 января. Бывшая солистка группы «Ленинград», а ныне участница украинского «Голоса» Василиса Старшова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за попадания в базу «Миротворца».

Девушка на своей странице в Facebook сообщила, что после выхода в эфир выпуска со слепыми прослушиваниями она оказалась в базе «Миротворца». По ее словам, в черный список она попала из-за участия в музыкальном фестивале «Золотая Балка» в составе группы «Ленинград» в Крыму в 2016 году.

Теперь, добавила певица, ее участие в музыкальном шоу ставится под угрозу, несмотря на заинтересованность представителей «Голоса» и телеканала «1+1» в ее дальнейшем участии. Девушка написала письмо Зеленскому с просьбой помочь ей.

«Обращаюсь к вам (Зеленскому. — Прим. ФАН) с просьбой помочь мне разрешить ситуацию, которая сложилась вокруг моего дальнейшего участия в проекте. <…> Ни в каких «пропагандистских акциях» никакого государства я никогда не участвовала и участвовать не собираюсь — это обвинение в мой адрес абсолютно несправедливо», — написала Старшова в своем аккаунте.

Украинский сайт «Миротворец» содержит открытую базу личных данных людей, которые были получены нелегально и из открытых источников. Вся информация на сайте представлена без согласия людей.

В базу «Миротворца» попали многие российские журналисты, чиновники и звезды шоу-бизнеса, в том числе из-за их визита в Крым.