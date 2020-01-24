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Дело Порошенко может закончиться обвинением Обамы в организации переворота на Украине

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Родионов и Скориков рассказали, состоится ли суд над Порошенко

Вместо того, чтобы закрыть «ящик Пандоры», который был открыт экс-главой Украины Петром Порошенко, Киев снова ищет «руку Москвы». Однако бывшего украинского президента сажать опасно, ибо если потянуть за ниточку, развяжется весь клубок майданной власти. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Порошенко прибыл на допрос

Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований. У самого же здания Госбюро проходят митинги сторонников и противников бывшего президента. Охрана здания значительно усилена.

«Я иду на допрос по Минским соглашениям. Они будут пытаться делать политическое шоу в стиле «Сватов» и «95 квартала», они умеют только шоу делать, и мы не дадим им сделать это шоу, будем требовать придерживаться государственной позиции», — заявил Порошенко.

Клубок майданной власти

Как напомнил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, дискуссии на тему «посадят ли Порошенко» ведутся с того дня, как он проиграл выборы. Они начались даже раньше, когда стало очевидно, что он может их не выиграть. Владимир Зеленский тогда открыто заявлял: «Петр Алексеевич, я ваш приговор!» И многие голосовали за него, всерьез ожидая, что эти слова получат практическое воплощение.

Родионов и Скориков рассказали, состоится ли суд над Порошенко

«Я уже тогда говорил, что вероятность реальной посадки Порошенко минимальна. Одно дело пиариться на обещании его посадить, другое дело — воплотить это в реальность. Во-первых, у Порошенко влиятельные покровители на Западе, и не исключено, что он так легко отказался от борьбы после второго тура, что ему дали железные гарантии. Не зря же он туда постоянно мотается. Во-вторых, Порошенко сажать опасно, ибо если потянуть за ниточку, развяжется весь клубок майданной власти, и вопросы возникнут не только к Порошенко и его окружению, но и к самой легитимности переворота, к олигархам, которые его спонсировали, к зарубежным «партнерам». Опасное дело. Тут лучше не трогать», — пояснил Дмитрий Родионов.

Два сценария посадки Порошенко

В конце концов, заметил эксперт, дел, где фигурирует Порошенко, уже не пересчитать по пальцам рук, но ни по одному из них он не проходит в качестве обвиняемого. Хотели бы посадить, давно бы уже посадили, считает политолог.

«Реально посадить Порошенко могут в двух случаях. Первое. Если этого захотят в США. Если тот же американский президент Дональд Трамп захочет вскрыть темные делишки предшественников, то Порошенко выступит в качестве сакральной жертвы. Если ему это посоветуют, Трамп сделает это, не задумываясь. Ведь он, в отличии от администрации Барака Обамы, в украинских делах никак не повязан. И тут может быть много интересных сценариев, вплоть до обвинений Обамы и Байдена в организации переворота на Украине», — пояснил Дмитрий Родионов.

Родионов и Скориков рассказали, состоится ли суд над Порошенко

Эксперт назвал и второй вариант. Посадить Порошенко может и сам Зеленский, но в исключительном случае.

«Дела Зеленского будут настолько плохи, что взбешенному его деяниями населению срочно понадобится жертва, причем крупная, на которую можно будет на время перевести стрелки. Но это, повторюсь, в крайнем случае. Скорее всего, будет разыгран спектакль, в ходе которого Порошенко спокойно дадут сбежать за границу и осудят заочно. В любом случае, Порошенко прав — это политическое шоу в стиле «Сватов» и «95 квартала», — заключил Дмитрий Родионов.

Украинцы жаждут политической крови

По словам эксперта Института стран СНГ Ивана Скорикова, попытка сведения счетов со старой властью — это давняя украинская политическая традиция. И она впервые за долгое время находит поддержку в обществе. Украинцы жаждут политической крови, однако до сих пор дальше громких заявлений, возбуждений неких подозрений, не зашло.

«Но то, что Порошенко инкриминируют именно госизмену при подписании Минских соглашений, — не самая удачная затея, если предположить, что ее инициатором является «команда Зе». Это ведь, собственно, продолжение той же порошенковской линии по «охоте на ведьм» в каких бы то ни было отношениях с Кремлем. Конечно, с точки зрения здорового украинца, все, что привело к «Минску» — это и есть чудовищные преступления Порошенко. Но в рамках нынешней международной ситуации Минские соглашения — это незыблемая международно-правовая база. И сама мысль о том, что Киев может свернуть процесс урегулирования ситуации в Донбассе, вызовет крайне резкий негатив у западных арбитров — Германии и Франции. Они поставили весь свой внешнеполитический вес на дело миротворчества», — пояснил Иван Скориков.

Родионов и Скориков рассказали, состоится ли суд над Порошенко

Эксперт обратил внимание, что за Порошенко числится очень много объективных преступлений, по отношению к которым общество практически консолидировано. И по ним он давно уже должен был сесть. Достаточно даже одних хищений в «Укроборонпроме».

«Сведение же счетов в рамках воцарившегося на Украине вместо УК «патриотического права», очевидно, вызовет очередной бунт радикалов и никак не поспособствует умиротворению, о котором пустозвонит Зеленский. Вместо того, чтобы закрыть порошенковский «ящик Пандоры», вновь разыгрывается «патриотическая карта», вновь ищут «руку-ногу Москвы», обман, предательство, измену. И позиции «ультра-патриота» Порошенко в этом дискурсе обозначены четче. Как опытный оратор он еще и превратит этот допрос в цирк и фарс, и получит политические очки», — заключил Иван Скориков.

Ранее суд в Киеве арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» в рамках дела об отмывании средств и неуплате налогов, в котором фигурирует Порошенко. Арест был наложен в рамках расследования уголовного дела, которое относится к возможным нарушениям во время продажи данного завода.

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