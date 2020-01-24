Дело Порошенко может закончиться обвинением Обамы в организации переворота на Украине

Вместо того, чтобы закрыть «ящик Пандоры», который был открыт экс-главой Украины Петром Порошенко, Киев снова ищет «руку Москвы». Однако бывшего украинского президента сажать опасно, ибо если потянуть за ниточку, развяжется весь клубок майданной власти. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Порошенко прибыл на допрос

Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований. У самого же здания Госбюро проходят митинги сторонников и противников бывшего президента. Охрана здания значительно усилена.

«Я иду на допрос по Минским соглашениям. Они будут пытаться делать политическое шоу в стиле «Сватов» и «95 квартала», они умеют только шоу делать, и мы не дадим им сделать это шоу, будем требовать придерживаться государственной позиции», — заявил Порошенко.

Клубок майданной власти

Как напомнил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, дискуссии на тему «посадят ли Порошенко» ведутся с того дня, как он проиграл выборы. Они начались даже раньше, когда стало очевидно, что он может их не выиграть. Владимир Зеленский тогда открыто заявлял: «Петр Алексеевич, я ваш приговор!» И многие голосовали за него, всерьез ожидая, что эти слова получат практическое воплощение.

«Я уже тогда говорил, что вероятность реальной посадки Порошенко минимальна. Одно дело пиариться на обещании его посадить, другое дело — воплотить это в реальность. Во-первых, у Порошенко влиятельные покровители на Западе, и не исключено, что он так легко отказался от борьбы после второго тура, что ему дали железные гарантии. Не зря же он туда постоянно мотается. Во-вторых, Порошенко сажать опасно, ибо если потянуть за ниточку, развяжется весь клубок майданной власти, и вопросы возникнут не только к Порошенко и его окружению, но и к самой легитимности переворота, к олигархам, которые его спонсировали, к зарубежным «партнерам». Опасное дело. Тут лучше не трогать», — пояснил Дмитрий Родионов.

Два сценария посадки Порошенко

В конце концов, заметил эксперт, дел, где фигурирует Порошенко, уже не пересчитать по пальцам рук, но ни по одному из них он не проходит в качестве обвиняемого. Хотели бы посадить, давно бы уже посадили, считает политолог.

«Реально посадить Порошенко могут в двух случаях. Первое. Если этого захотят в США. Если тот же американский президент Дональд Трамп захочет вскрыть темные делишки предшественников, то Порошенко выступит в качестве сакральной жертвы. Если ему это посоветуют, Трамп сделает это, не задумываясь. Ведь он, в отличии от администрации Барака Обамы, в украинских делах никак не повязан. И тут может быть много интересных сценариев, вплоть до обвинений Обамы и Байдена в организации переворота на Украине», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт назвал и второй вариант. Посадить Порошенко может и сам Зеленский, но в исключительном случае.

«Дела Зеленского будут настолько плохи, что взбешенному его деяниями населению срочно понадобится жертва, причем крупная, на которую можно будет на время перевести стрелки. Но это, повторюсь, в крайнем случае. Скорее всего, будет разыгран спектакль, в ходе которого Порошенко спокойно дадут сбежать за границу и осудят заочно. В любом случае, Порошенко прав — это политическое шоу в стиле «Сватов» и «95 квартала», — заключил Дмитрий Родионов.

Украинцы жаждут политической крови

По словам эксперта Института стран СНГ Ивана Скорикова, попытка сведения счетов со старой властью — это давняя украинская политическая традиция. И она впервые за долгое время находит поддержку в обществе. Украинцы жаждут политической крови, однако до сих пор дальше громких заявлений, возбуждений неких подозрений, не зашло.

«Но то, что Порошенко инкриминируют именно госизмену при подписании Минских соглашений, — не самая удачная затея, если предположить, что ее инициатором является «команда Зе». Это ведь, собственно, продолжение той же порошенковской линии по «охоте на ведьм» в каких бы то ни было отношениях с Кремлем. Конечно, с точки зрения здорового украинца, все, что привело к «Минску» — это и есть чудовищные преступления Порошенко. Но в рамках нынешней международной ситуации Минские соглашения — это незыблемая международно-правовая база. И сама мысль о том, что Киев может свернуть процесс урегулирования ситуации в Донбассе, вызовет крайне резкий негатив у западных арбитров — Германии и Франции. Они поставили весь свой внешнеполитический вес на дело миротворчества», — пояснил Иван Скориков.

Эксперт обратил внимание, что за Порошенко числится очень много объективных преступлений, по отношению к которым общество практически консолидировано. И по ним он давно уже должен был сесть. Достаточно даже одних хищений в «Укроборонпроме».

«Сведение же счетов в рамках воцарившегося на Украине вместо УК «патриотического права», очевидно, вызовет очередной бунт радикалов и никак не поспособствует умиротворению, о котором пустозвонит Зеленский. Вместо того, чтобы закрыть порошенковский «ящик Пандоры», вновь разыгрывается «патриотическая карта», вновь ищут «руку-ногу Москвы», обман, предательство, измену. И позиции «ультра-патриота» Порошенко в этом дискурсе обозначены четче. Как опытный оратор он еще и превратит этот допрос в цирк и фарс, и получит политические очки», — заключил Иван Скориков.

Ранее суд в Киеве арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» в рамках дела об отмывании средств и неуплате налогов, в котором фигурирует Порошенко. Арест был наложен в рамках расследования уголовного дела, которое относится к возможным нарушениям во время продажи данного завода.