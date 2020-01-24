Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии при вручении ключей спасателям

Москва, 24 января. Глава МЧС Евгений Зиничев раскритиковал поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть, чтобы забрать ключи от новой пожарной машины.

«Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе», — цитирует Зинчева пресс-служба МЧС.

Напомним, что ранее в Чувашии разразился скандал. Во время вручения пожарным новой машины глава региона, воспользовавшись своим высоким ростом, поднял руку и заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть, чтобы забрать ключи.

В администрации главы Чувашии указали, что на мероприятии Игнатьев общался со многими людьми, с которыми уже давно знаком. Сообщается, что он и подпрыгнувший пожарный «знают друг друга достаточно давно», а произошедший инцидент является обычной шуткой.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров в беседе с «Ридусом» подтвердил, что Игнатьев и пожарный — старые знакомые, поэтому они позволили себе подурачиться.