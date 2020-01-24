Глава Минпечати Дагестана рассказал о противодействии исламизму

Проблема распространения агрессивной исламистской идеологии, как и проблема терроризма, стоит остро во всем мире. В России в зоне особого внимания — Северный Кавказ, с которым не первый год пытаются «работать» исламистские сети.

Противодействие этому злу — сфера очень тонкая. Здесь не применимы одни лишь запретительные меры, а прямолинейная пропаганда, как правило, производит обратный эффект. Методы противодействия распространению исламистской идеологии Федеральное агентство новостей обсудило с министром печати республики Дагестан Сергеем Снегиревым.

— Сергей Владимирович, на ваш взгляд, насколько, если говорить о Дагестане, остро стоит проблема противодействия терроризму и экстремизму в информационной среде?

— Действительно, если брать новейшую историю, то с 1999 года Дагестан находится, по сути, на передовой борьбы с терроризмом и его проявлениями во всех сферах нашей жизни, в том числе, информационной. Здесь не понаслышке знают, что такое террористическая активность. Практически каждая семья тем или иным образом сталкивалась с последствиями деятельности террористов и различного рода экстремистов.

Но у этого есть и обратная сторона — здесь научились давать достойный ответ терроризму не только прямым образом, что проявляется в работе силовых структур, но и в информационной среде, на уровне медиа. А это не менее важно, ведь в информационном обществе целью теракта является попытка запугать общество, воздействовать на власть, что в обоих случаях достигается за счет информационного эффекта, который вызывает их деятельность.

Но и это не все — терроризм распространяется и активизируется там, где его носителям удается вовлекать в свои ряды все новых адептов, а это, опять-таки, осуществляется путем информационного воздействия на общество, в первую очередь, на молодежь. Здесь мы прекрасно это понимаем. Поэтому научились вести информационную работу так, чтобы не скатиться в банальное замалчивание и запрет на любую информацию, касающуюся терактов и деятельности террористов. Это с одной стороны.

А с другой — освещать эти события и явления так, чтобы не содействовать самим террористам, не пропагандировать их идеи. Не вредить специальным службам, которые, еще раз подчеркну, довольно эффективно, на очень высоком профессиональном уровне борются с этим недугом.

И журналистам тоже приходится не отставать, повышать постоянно свой профессионализм, оттачивать навыки информационной работы, чем и отличается большинство дагестанских СМИ.

Сегодня редакция любого крупного СМИ в Дагестане — это не просто журналистский коллектив, но еще и своего рода интеллектуальный центр, который может квалифицированно оценивать любую поступающую информацию. Уметь ее правильно подать, чтобы не способствовать при этом популяризации экстремистских идей. Все это требует дополнительных навыков, высокой квалификации журналиста, который здесь, с учетом специфики, еще должен быть и экспертом во многих смежных темах.

Кстати говоря, наше министерство только что закончило подготовку методических указаний для СМИ, в которых описаны новейшие методы информационной работы. Это небольшая методичка — «Деятельность СМИ по противодействию идеологии терроризма». В ней емко и доступным языком изложено, как организовать работу редакции в формате некоей сетевой лаборатории широкого экспертно-информационного профиля, а так же, как подбирать контраргументацию, как мягко, на уровне доводов, купировать пропагандистские усилия со стороны исламистских проповедников.

То есть сегодня мы занимаемся еще и тем, что постоянно повышаем квалификацию журналистов. Способствем тому, чтобы СМИ в Дагестане работали по новому, соответствовали постоянно меняющимся вызовам и умели на уровне смыслов противостоять постоянно нарастающим вызовам.

— Речь идет только о «традиционных» СМИ? А как же разнообразные соцсети, мессенжеры и т. д.?

— Безусловно, это отдельная тема, которая также не оставлена нами без внимания. Дагестан является одним из лидеров СКФО по использованию цифровых и информационных технологий. Здесь очень высокая концентрация использования новейших гаджетов, а так же пользования социальными сетями и мессенджерами. Но это, как всегда бывает в таких случаях, имеет и обратную, негативную сторону. А именно, такая покрытость Дагестана сетями и вовлеченность молодежи в интернет-сообщества используется, в том числе, различными террористическими и экстремистскими силами для вовлечения молодых людей и подростков в свою деятельность.

И здесь наиболее опасным становится не сам факт такого контакта молодежи с экстремистскими сетями, исламистскими проповедниками, сколько отсутствие какой-либо смысловой альтернативы тому, что они проповедуют, пишут, говорят, записывая свои многочисленные ролики. Наибольшая угроза возникает тогда, когда в поисках смыслов молодежь, как сейчас выражаются, идет в сеть, а там, по сути, у экстремистов и террористов монополия на смыслы. Когда на их довод не находится другого, встречного довода, опровергающего его «истинность» и «непогрешимость».

То есть борьба с распространением в сети — это не могут быть только запретительные меры, блокировка, закрытие пабликов. Это все хорошо, но только как пожарная, сиюминутная мера, чтобы сбить большое пламя. Ведь тление в сети продолжается, и здесь надо переходить на более тонкий уровень работы.

Как раз в целях смысловой альтернативы нами в 2017 году был создан проект «Мнение Имама» в социальных сетях с преимущественно молодежной аудиторией «ВКонтакте» и Instagram, в которых заместитель имама Центральной мечети города Хасавюрта, преподаватель Исламского института дает ответы на многие интересующие молодежь вопросы.

Проект стал нестандартным ходом, в нем не было пропаганды, был только диалог с аудиторией на важные для молодежи вопросы. В итоге первые 10 выпусков прямых эфиров посмотрело более 3 миллионов человек, а также было получено более 5 тысяч комментариев.

Важно, что имам доступен не только в онлайн, но и в оффлайн: многие ребята подходили к нему в мечети и обсуждали возникшие вопросы лично. Считаем, что такая организация коммуникаций является важной частью современной информационной политики.

— Что, как вам кажется, является самым сложным моментом в деле противодействия распространению агрессивной исламистской идеологии среди молодежи Северного Кавказа и в частности Дагестана?

— Нам надо научиться доходчиво и так же просто, как это делают исламистские проповедники, излагать альтернативные точки зрения. Во-первых, вскрывающие инструментальность терроризма, его связь со структурами извне и прежде всего теми, которые находятся на Западе и используют искренних людей как пушечное мясо в большой геополитической игре Запада против России.

Во-вторых, обращать внимание на слабость, необоснованность, поверхностность исламистской аргументации. Как правило, ссылающейся на таких же исламистских проповедников, но только находящихся за рубежом — египетских, саудовских — с таким смыслом, что мол, любой иностранный проповедник, особенно, если он араб — непогрешим. А дальше можно подсовывать любую поверхностную пропагандистскую мишуру, все равно (и, к сожалению!) молодежь не удосужится даже пройтись по ссылкам, обратиться к источникам, к традиционным книгам и текстам ислама, а примет все на веру.

Вот эти вещи тоже надо показывать, вскрывать их инструментальность и легковесность, что мы так же сейчас начинаем делать. Готовим соответствующие методические разработки, проводим конференции и круглые столы, где оттачивается эта необходимая для работы в сети контраргументация.

Здесь следует отметить и проведение нашим министерством ежегодной конференции по противодействию терроризму и экстремизму в информационном пространстве, разработку и выпуск методических пособий. В частности, совсем недавно нами были выпущены методические указания «Организация и деятельность в сети Интернет по противодействию идеологии терроризма». Их мы презентовали на декабрьской научно-практической конференции «Противодействие терроризму в цифровом мире». В ближайшие время мы планируем разослать методички в органы государственной власти, местного самоуправления и муниципалитеты. Ведь противостояние терроризму и экстремизму в Дагестане, это дело не только силовых структур. Терроризм угрожает всем и каждому, а значит это дело всех.

— Какова должна быть роль в этом процессе представителей традиционных направлений ислама, распространенных в Дагестане?

— На них, собственно, и должна быть возложена основная задача по подбору своего рода встречных доводов, направленных против исламистской пропаганды и основанных при этом на Коране и Сунне, на толкованиях традиционных проповедников, на мнениях авторитетов. Опирающихся не на западные или саудовские методички, а на собственную традицию, укорененную в Дагестане, на Северном Кавказе, в российском исламе в целом.

Нам надо избавиться от этого искусственно накаченного авторитета всего иностранного, зарубежного, обратившись к глубинам собственной традиции, о которой мы зачастую даже и не подозреваем. Особенно когда речь идет о молодых людях. И здесь им должны помочь именно представители традиционного для Кавказа и Дагестана ислама.

— А насколько вообще развиты в республике местные СМИ — ТВ, радио, бумажные издания, информационные порталы?

— Журналистика в нашем регионе достаточно сильная. Здесь в общей сложности свыше 400 зарегистрированных СМИ. Почти все издания позиционируют себя как общественно-политические. Стараются оставаться «четвертой властью». Полным ходом осваивают новые платформы, пытаются быть конвергентными. Моментально реагируют на возникающие события.

Приятно, что публикуются материалы на исторические темы. Статьи антитеррористической направленности очень вдохновляют наши СМИ на качественную работу. Много историй о живых героях, в тоже время много и трагичных историй. Это — уроки, которые должно знать общество.

Ну а в целом, дагестанцы сегодня живут, сохраняя свою идентичность не столько в одном государстве или в административной единице, сколько в едином информационном, культурном пространстве. Это пространство формируется под влиянием образовательной и культурно-просветительской деятельности, телерадиовещания, издания книг, газет, журналов, электронных изданий. Поэтому, степень адекватности наших СМИ играет огромную роль.

На мой взгляд, наши СМИ справляются с задачей формирования национального самосознания, хотят развиваться и расти.