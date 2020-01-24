Три десятка городов на Украине могут остаться без тепла с 1 февраля

Киев, 24 января. Почти 30 украинских городов с 1 февраля могут полностью или частично остаться без отопления, заявили в «Нафтогазе» Украины.

Виной этому, по словам представителей компаний, стало то, что отвечающие за данный вопрос предприятия не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках постановления о спецобязательствах.

«Мы письменно оповестили эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения», — указывается в заявлении на сайте «Нафтогаза».

По данным компании на 23 января, для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО таким предприятиям необходимо выплатить более 454 млн гривен. Как отмечает телеканал RT, список компаний-должников, занимающихся отоплением украинских городов, в «Нафтогазе» опубликовали еще в сентябре 2019 года. Тогда сообщалось, что из-за накопленных долгов энергетиков целый ряд населённых пунктов Украины может остаться без отопления зимой.

Напомним, решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду правительство Украины приняло в ноябре 2019 года.