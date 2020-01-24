Эйфелеву башню временно закрыли из-за забастовки

Париж, 24 января. Эйфелеву башню временно закрыли для посещения в пятницу из-за забастовки профсоюзов Франции против пенсионной реформы. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте парижской достопримечательности.

«Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта», — говорится в записи от лица башни.

При этом указывается, что площадка перед Эйфелевой башней будет открыта для посетителей, туристы и горожане могут посетить ее бесплатно.

Забастовки против пенсионной реформы во Франции стартовали в декабре прошлого года, напомнил телеканал «360». Большинство бастующих — работники Национального общества железных дорог Франции и Парижского автономного управления транспорта, которые суммарно потеряли уже свыше миллиарда евро.

Как пишет НСН, проект пенсионной реформы могут представить в пятницу на заседании французского кабмина. Одним из спорных пунктов является повышение возраста, в котором пожилые люди смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме. Возраст хотят повысить с 62 до 64 лет.