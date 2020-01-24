Гаспарян напомнил «Радио Свобода», что целью его создания была пропаганда позиции США

Москва, 24 января. Подконтрольный Конгрессу США ресурс «Радио Свобода» подал в налоговую службу документы о регистрации юридического лица в России во исполнение закона о СМИ-иноагентах. При этом руководство ресурса настаивает на том, что якобы СМИ является независимым.

Директор Русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый заявил, что СМИ достаточно будет зарегистрировать в России только одно юридическое лицо. Он добавил, что «Радио Свобода» не выполняет поручения иностранных правительств и не является агентом.

«У нас самостоятельная редакционная политика, вмешательство в которую чиновникам — американским, как вы понимаете, — запрещено», — заявил Шарый в комментарии «Интерфаксу».

Подобные заявления представителя «Радио Свобода» выглядят особенно нелепо на фоне утвержденного американскими властями проекта бюджета Американского агентства по глобальным медиа на 2020 год. В документе указывается, что Конгресс США выделил СМИ 87 миллионов долларов. Очередным доказательством ангажированности «Радио Свобода» является попытка вмешательства в российские выборы в минувшем году.

Российский радиоведущий и публицист Армен Гаспарян эмоционально отреагировал на заявление представителя «Радио Свобода» в России о «независимости» СМИ. Публицист посоветовал всем, кто верит в «независимость» РС, посмотреть, кто является его владельцем.

«Что за бред вообще? Они невменяемые? «Радио Свобода» входит в структуру BBG, это практически как BBC. Их финансирует Конгресс США. На кого рассчитаны эти заявления? На полных идиотов, которые не в состоянии посмотреть, кто является владельцем этих средств массовой информации. Независимыми от кого они являются? От граждан Российской Федерации, наверное. От позиции США они не могут быть независимы априори», — заявил Гаспарян в комментарии «Инфореактору».

Гаспарян напомнил, что подконтрольное Конгрессу США СМИ изначально создавалось как инструмент американской пропаганды в рамках «холодной войны».

«Может, кто-то не знает, но «Радио Свобода» создавалось изначально как пропагандистский инструмент в рамках холодной войны Запада с Советским Союзом. В «Радио Свобода» могли бы придумать что-то более вменяемое, для чего они мечтают продолжить работу на территории Российской Федерации, а вовсе не рассказывать эту абсолютно невменяемую чепуху. Им надо учитывать, что правда людям не понравится, но что поделать — не все коту масленица», — напомнил эксперт.

Ранее Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом проект «Радио Свобода» за вмешательство во внутренние дела России. В министерстве пояснили, что такое решение было принято на основе материалов профильной комиссии Государственной думы, в которых были указаны свидетельства вмешательства.

Федеральное агентство новостей внесло «Радио Свобода» в Классификатор СМИ в раздел «иностранные». Ранее ФАН представил новое издание Классификатора — улучшенное и дополненное.