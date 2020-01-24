Баранец рассказал, как сирийские боевики грабят и терроризируют Ливию

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец уверен, что отправленные Турцией в Ливию сирийские боевики терроризируют мирных жителей.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что в настоящее время на территории Ливии действует большое количество сирийских боевиков, переброшенных из сирийской провинции Идлиб в африканскую страну при помощи турецких военных.

По словам генсека ООН, после переброски боевиков из Сирии в африканском регионе внезапно начала распространяться террористическая угроза. Соответственно, урегулирование конфликтов, подобных ливийскому, является вопросом крайней важности.

Комментируя заявление Гутерриша, политический аналитик, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что переброшенным из САР боевикам, во время действия режима прекращения огня между войсками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА) ничего другого не остается, кроме как заниматься своей основной деятельностью — террором гражданского населения.

«Доставленные в Ливию сирийские боевики занимаются не войной, а грабежом местного населения. Они терроризируют обычных ливийцев, и это правда, потому что не только ливийская разведка, не только разведка фельдмаршала Халифы Хафтара, но и российская разведка располагают абсолютно неопровержимыми данными, что несколько крупных формирований, особенно которые находятся в окружении в Идлибе несколько месяцев назад, были переброшены в Ливию. Есть и другие данные — этой переброской занимались турки», — заявил эксперт.

По большому счету, разрешением проблемы ливийского урегулирования в настоящее время занимается только Российская Федерация, а действия турецких властей вносят смуту в работу российской мирной инициативы.

«Мы первыми призвали к миру, а вот эта сирийская террористическая зараза сейчас как раз и терзает те робкие ростки перемирия, которые были установлены. Да, там полностью огонь не прекращен, но призыв, прозвучавший из Кремля, он на 95% прекратил боевые действия. И Хафтар после этого благодарил Путина за это. Но вместо того, чтобы ливийский кризис разруливать по сирийскому варианту, Эрдоган заинтересован в том, чтобы поставить Ливию на дыбы. А еще и в ООН сидит мафия, которая наживается на ливийской нефти. Переброска турецких войск и сирийских боевиков в Ливию лишь подлила огонь в костер ливийской гражданской войны. Так что фактически Эрдоган поступил как предатель. Он на словах говорил одно, а на деле творил совершенно другое — Турция вмешивается в ливийскую гражданскую войну. Совершенно понятно, что Эрдоган протаскивает свою идею великого турецкого султаната», — заключил военный аналитик.

Напомним, Турция перебросила сирийских боевиков в Триполи для поддержки ПНС, что, в свою очередь, привело к росту преступности в ливийской столице. В настоящее время банды продолжают терроризировать мирных жителей.