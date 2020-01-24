Россиянка рассказала, как ей удалось стать самой красивой бабушкой в Европе

Москва, 24 января. Жительница Рязани Екатерина Егина, которая стала обладательницей звания Grandmama Europe на международном конкурсе красоты, рассказала, как ей удалось обойти соперниц и занять первое место.

50-летняя Екатерина Егина получила статус «самой красивой бабушки Европы». Она обошла мам и бабушек из Филиппин, Сингапура, Кореи, Индии, Украины и Эстонии. В беседе с корреспондентом Nation News она рассказала о своей жизни после победы. По словам женщины, она готовилась к соревнованию 3–4 месяца, дисциплинировала себя в питании, регулярно занималась спортом и выбирала костюмы.

«Кроме того, до 50 лет я никогда не танцевала и не пела, но для конкурса пришлось освоить джазовый вокал и сальсу», — призналась Екатерина.

Она рассказала, что в 2018 году победила в рязанском конкурсе и получила статус «Женщина года» в номинации «Открытие года» за создание проекта по доставке правильного питания. Также Екатерина стала победительницей на конкурсе «Миссис Россия Мира» в возрастной категории 40+. Женщина заметила, что не смущается, когда ее называют бабушкой. Однако она призналась, что ей больше по душе американский стиль, когда «не говорят «бабушка», а называют по имени».

«В целом я довольна, ведь в 50 лет оказаться в гуще событий очень здорово, особенно, когда ты не идешь к этому планомерно, как модель, а когда ты простая рязанская девчонка. Что касается конкуренции, женщины были очень достойные. Хотя мне было непонятна, к примеру, корейская красота или индийская», — отметила собеседница издания.

Рязанка сейчас вернулась на родину. По словам Егиной, появились подписчики в Instagram, ее стали приглашать на интервью и съемки. Женщина предположила, что, может быть, станет возрастной моделью или останется обычной рязанской бабушкой. Екатерина также раскрыла секрет красивой фигуры и хорошего здоровья.

«На протяжении последних 33 лет я с перерывами на две беременности занимаюсь по 3–4, а иногда пять раз в неделю в спортзале. Периодически бегаю, летом занимаюсь сапсерфингом, не пренебрегаю любой активностью. Ем хорошо, у меня нет дисциплины. Позволяю себе и зефир, и шоколад», — объяснила женщина, отметив, что самое главное в этом вопросе — это «любовь к жизни, обожание себя, любовь к людям».

Как напоминает «Ридус», жительница Рязани Екатерина Егина стала победительницей международного конкурса красоты среди бабушек «Миссис бабушка Вселенной».