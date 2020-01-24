Учителям в Мурманской области повысят зарплату до среднего по области уровня

Москва, 24 января. Зарплаты школьных учителей в Мурманской области повысят до среднего уровня по экономике региона. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис взяли этот вопрос под личный контроль, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В телефонном разговоре с губернатором Мурманской области новый глава Минпросвещения подчеркнул: выполнение майского указа президента по зарплатам учителей – приоритет в работе ведомства.

«Мы должны держать этот вопрос на постоянном контроле во всех регионах. В течение этого года зарплаты мурманских учителей должны быть доведены до уровня, предусмотренного майским указом президента. Важно внимательно относиться к нашим учителям, которые воспитывают и передают знания подрастающему поколению, поддерживать достойный уровень оплаты их труда и престиж профессии педагога», — приводит ФАН слова нового министра Сергея Кравцова.

По словам Андрея Чибиса, первые шаги в этом направлении уже сделаны.

«Теперь молодые учителя в Мурманской области будут получать не менее 35 тысяч рублей в месяц, а ежемесячная надбавка заслуженным педагогам составит 10 тысяч рублей, вместо 400 рублей», — сообщил губернатор.

Увеличена и ежемесячная выплата за классное руководство — с 2,4 тысячи рублей до 8 тысяч рублей.

Ранее в ходе встречи со школьниками, студентами и преподавателями в образовательном центре «Сириус» президент России Владимир Путин отметил, что в Мурманской области заработная плата учителей составляет 95,3% от средней по экономике региона.