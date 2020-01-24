Неизвестный устроил стрельбу в Германии, есть жертвы

Берлин, 24 января. Неизвестный человек устроил стрельбу в кафе в немецкой общине Рот-ам-Зе (земля Баден-Вюртемберг). Согласно предварительной информации, жертвами стрелка могли стать шесть человек. Число пострадавших не уточняется, сообщает Mail Online.

Местная полиция предполагает, что жертвы и преступник знали друг друга. Правоохранительные органы также сообщили в Twitter, что в городе проводится крупная операция. Подозреваемый уже арестован. При этом уточняется, что стрелок действовал в одиночку. Идет ли речь о террористическом акте — пока неизвестно.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Напомним, что накануне неизвестный мужчина открыл огонь в центре американского города Сиэтл (штат Вашингтон). В результате один человек был убит, пятеро получили ранения. Как сообщают местные правоохранители, преступнику удалось скрыться с места происшествия. На данный момент полиция разыскивает подозреваемого.

Согласно данным NBC, стрельба была открыта в популярном среди туристов месте. По предварительным данным, у стрелка не было сообщников. Пятеро раненных в возрасте от 9 до 55 лет были доставлены в больницу.