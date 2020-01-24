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Власти Греции конфисковали партию наркотиков весом более тонны, направляющихся в Ливию

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Власти Греции конфисковали партию наркотиков весом более тонны, направляющихся в Ливию

Афины, 24 января. Греческие спецслужбы обнаружили более тонны обработанной конопли, замаскированной среди партии пасты из фиников. Как сообщает Dailystar со ссылкой на власти Греции, партия наркотических средств была отправлена по морю из Ливана в Ливию.

Наркотики обнаружили 16 января в одном из корабельных контейнеров грузового судна, причалившего к главному порту Греции Пирей. В полиции утверждают, что рейд проводился совместно со спецслужбами США и Саудовской Аравии, однако сообщений об арестах не поступало. Всего в ходе операции было конфисковано 1,25 тонны каннабиса, местом назначения которой должен был стать ливийский порт Мисураты.

Напомним, Мисурата контролируется так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, чиновники которого неоднократно фигурировали в докладах СБ ООН как насильники, грабители и террористы международного масштаба. Кроме того, функционеры триполитанского правительства являются членами или связаны с такими международными террористическими группировками как ИГИЛ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1 (все три организации запрещены в РФ).

Кроме того, через подконтрольную территорию ПНС Ливии проходят пути не только наркотрафика, но и нелегальной переброски африканских беженцев в Европу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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