Пользователи Twitter выступили против «Умного голосования» Навального

Москва, 24 января. Пользователи Twitter не оценили стремления признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» популяризировать так называемое «Умное голосование» (УГ). Юзеры выступили против попыток лишить россиян выбора.

В Сети обратили внимание на нелогичные попытки «оппозиционеров» связать свое УГ с недавней сменой правительства РФ. Глава центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что соратники блогера Алексея Навального готовы использовать любой повод, чтобы напомнить о себе.

«Смена правительства для них — это тоже, безусловно, информационный повод. Инициатива о внесении изменений в Конституцию — это тоже информационный повод», — рассказал он в разговоре с корреспондентом «Политэксперта».

Чтобы продвинуть УГ, «оппозиционеры» будут стараться реагировать на любое действие власти.

«Что бы власть ни делала, они по определению будут против. Кроме того, они пытаются привязать к любому информационному поводу тот механизм, который они придумали», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Навальный буквально призывает вернуть страну в 90-е годы, однако большинство россиян сознательно выступают против подобной ностальгии.

«Люди прекрасно помнят в негативном смысле 90-е годы. Потому эти призывы Навального вызывают у людей аллергию. Ничего конструктивного он не предлагает, а от его негатива люди уже устали», — считает Иванов.

Напомним, что против УГ выступали даже единомышленники Навального, в том числе Дмитрий Гудков и беглый олигарх Михаил Ходорковский. Большинство россиян против манипуляций с их голосами в пользу сомнительных организаций.