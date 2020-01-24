Политолог Корнилов рассказал о нацистском прошлом «Голоса Америки» и «Радио Свободы»

Москва, 24 января. Сотрудники американских радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свобода» в свое время активно сотрудничали с фашистской Германией. Об этом в пятницу заявил политолог Владимир Корнилов, выступая в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Я изучал биографии разных редакторов и авторов статей, прославлявших Гитлера в 1941-42 годах в нацистской прессе на оккупированной Украине. Значительная часть из них после войны работала в различных «Голосах Америки», «Радио Свободах», рассказывая нам о демократии», — пояснил он «ПолитРоссии».

Политолог выразил сожаление, что в советские годы нацистские материалы указанных СМИ были засекречены. В противном случае люди бы лучше представляли, с кем они имеют дело, когда настраивали приемники на запрещенные волны.

Корнилов обратил внимание на то, что «Радио Свобода» и «Голос Америки» — это сугубо пропагандистские организации, чья главная и единственная задача — продвигать американские интересы за рубежом. Примечательно, что им запрещено работать на территории Штатов. То есть сами США не воспринимают эти радиостанции как СМИ.

Спонсируются «вражеские голоса» через американские фонды или напрямую из бюджета США. К примеру, в прошлом году «Голос Америки» и «Радио Свобода» получили от американского государства свыше 807 млн долларов, большая часть этих денег предназначалась для российского направления.

По словам Корнилова, в годы холодной войны эти СМИ работали на подрыв Советского Союза. После развала страны у американских пропагандистов наступили тяжелые времена, поскольку их услуги оказались невостребованными, однако теперь они переживают ренессанс на фоне нового обострения отношений РФ и США.