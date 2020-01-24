Обвинения РФ в кибератаках на МИД Австрии выгодны западным «ястребам»

Москва, 24 января. Обвинения о кибератаке на МИД Австрии в адрес России не имеют абсолютно никаких оснований. Такую точку зрения выразил заведующий кафедры информационной безопасности НИУ ВШЭ Александр Баранов.

По словам эксперта, антироссийские обвинения в очередной раз показывают политику западных «ястребов», регулярно выступающими с безосновательными заявлениями в адрес неугодных стран, передает «Слово и дело».

«Эти обвинения совершенно беспочвенны и не подтверждены какими-то аргументами», — отметил Баранов.

Он подчеркнул, что у России нет совершенно никакой заинтересованности в атаке на австрийское внешнеполитическое ведомство.

«Это одна из самых дружелюбных стран Евросоюза, как мне кажется. Поэтому нападать на ее МИД, тем более страна маленькая и решающей роли она не играет, не вижу никакого смысла», — считает эксперт.

На его взгляд, очевиден факт провокации с целью ухудшить отношения между странами.

«Один из известнейших приемов хакеров – это осуществить атаку с территории государств, не имеющих к этому никакого отношения», — пояснил Баранов.

Эксперт напомнил, что сейчас практически невозможно отследить конечного пользователя, если он пользуется анонимайзером. Возможно, европейские силовики смогли установить какие-либо факты, но не имеют возможности их обнародовать по причине засекреченности.

«Заявления есть, но конечный пользователь кто? Такого же расследования никто не делает», — сказал Баранов.

Он добавил, что европейские политики пользуются своей безнаказанностью, регулярно выступая с голословными обвинениями.

«Представители России неоднократно просили предоставить факты, но ничего этого нет, есть лишь пустые разговоры», — заключил эксперт.

Хакерская атака на МИД Австрии произошла в начале января. В Вене считают, что у происшествия российский след, при этом признают отсутствие каких-либо улик.