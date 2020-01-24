ФСБ РФ показала на видео тайники со взрывчаткой в Крыму

Москва, 24 января. Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России обнародовал видео схронов со взрывчаткой, созданных жителем Крыма, работавшим на украинские спецслужбы.

На видеозаписи, продолжительность которой свыше двух минут, показано, как саперы достают из оборудованных в лесу схронов компоненты взрывчатки, детонаторы и различные поражающие элементы.

Отмечается, что из обустроенных им в Симферополе тайников изъяли девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пять килограммов, пишет «АиФ».

Крымчанина уже задержали, Киевский районный суд Симферополя заключил мужчину под стражу до 18 февраля, сообщил НСН. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору.