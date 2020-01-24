Девять детей и двадцать взрослых погибли в Судане из-за бездействия миротворцев ООН

Хартум, 24 января. Девять детей и двадцать взрослых погибли при нападении на село Колом в районе Абьей, между Суданом и Южным Суданом. Об атаке вооруженных налетчиков информационный канал «Al-Hurra».

Уточняется, что нападение произошло рано утром 22 января.

«Нападавшие убили 29 мирных жителей, в том числе 9 детей», — сообщил журналистам глава административного района Абьей Куол Алор Куол.

По его данным, еще 18 мирных жителей были ранены. Более того, боевики похитили 15 детей и подожгли 22 дома. Куол утверждает, что нападавшие принадлежат к племени миссерия. При этом находящиеся в районе миротворцы ООН никак не предотвратили этот ужасный инцидент.

Отметим, что нападение на село Колом — далеко не первый случай, когда миротворцы просто бездействуют и не делают ничего, чтобы предотвратить подобные конфликты. Естественно, мирных жителей не может это не возмущать.

Заместитель председателя Суверенного совета генерал Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти) пообещал приложить все усилия, чтобы раскрыть лиц, причастных к этим событиям, и привлечь их к ответственности.