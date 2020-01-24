Манифест «Новой газеты» о запрете поправок к Конституции — очередной заказ Ходорковского

«Новая газета» опубликовала манифест, составленный якобы от лица граждан России. На деле же оказалось, что его подписали только купленные Михаилом Ходорковским политики и активисты.

Накануне, 23 января, издание «Новая газета» опубликовало «Манифест граждан России», в котором изложен призыв не поддерживать внесение поправок в Конституцию РФ на предстоящем всероссийском голосовании.

Сам манифест составлен в духе конспирологических теорий заговора. Например, внесение поправок названо спецоперацией. Также он преподносится составителями как заявление от лица граждан России, но, если внимательно посмотреть на список тех, кто первыми поставили свои подписи под документом, становится очевидно — это манифест всего одного россиянина, годами скрывающегося в Великобритании, — Михаила Ходорковского.

Манифест Ходорковского

Так, скромно в середине списка значится Андрей Пивоваров, правая рука олигарха в России. Именно Пивоваров является председателем признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия», созданной Ходорковским.

Кроме того, Пивоваров является организатором и координатором проекта «Объединённые демократы», через который Ходорковский проталкивает верных ему политиков в российские органы власти.

По удивительному совпадению практически все подписавшие манифест активисты связаны либо с «Открытой Россией», либо с «Объединёнными демократами», а значит, являются агентами влияния Ходорковского в России.

Все как на подбор

Так, Илья Азар — не только спецкор «Новой газеты», но и муниципальный депутат МО Хамовники. Свою корочку он получил как раз при поддержке «Объединённых демократов». Ещё один представитель «ОД» в списке подписантов — Сергей Кузин, который к тому же является координатором «Открытой России» в Москве.

Политолог Денис Билунов — один из лидеров движения «Солидарность», работающего совместно с «Открытой Россией». В своих политических фантазиях в случае победы либеральной оппозиции Билунов видит российским президентом именно Ходорковского. Правозащитник Сергей Давидис, также подписавший манифест, является ещё одним лидером «Солидарности».

Политолог Татьяна Ворожейкина является постоянным участником мероприятий, организуемых такими примечательными структурами, как Центр Карнеги, Фонд Макартуров, Горбачёв-фонд и тому подобных. При этом Ворожейкина является членом организационного совета так называемых Ходорковских чтений, на которых либералы обсуждают «альтернативное будущее России».

Еще один примечательный персонаж — Сергей Гуриев. В 2013 году он возглавил группу экспертов, которые составили доклад для суда по «второму делу ЮКОСа». В нём Гуриев оправдывал Ходорковского и его приближённых. Аргументы эксперта показались следователям «притянутыми за уши», и они заподозрили, что Ходорковский мог подкупить известного экономиста для составления оправдательного доклада. После третьего допроса Гуриев сбежал во Францию.

Общественница Марина Литвинович и вовсе не скрывает, что была членом команды Ходорковского до его ареста. По ее собственному признанию. Она консультировала олигарха по политическим вопросам. Позже она возглавила «Объединённый гражданский фронт», который выступал за разрушение сложившегося государственного строя России.

Как видно, большая часть подписантов манифеста так или иначе связаны с Михаилом Ходорковским и его структурами в России. Но самое интересное, что документ поддержали Алексей Виленц, Юлия Галямина, Дмитрий Зеленов, Андрей Морев, Елена Русакова, Елена Филина и Сергей Цукасов — все они являются членами партии «Яблоко». В СМИ уже давно появилась информация о том, что Ходорковский с потрохами купил «яблочников», чтобы использовать их партию для продвижения своих кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году.

Не случайно и то, что манифест опубликован в «Новой газете». В декабре 2019 года стало известно, что издание регулярно получает «пожертвования» от олигарха за публикацию заказных статей. Более того, главред издания Дмитрий Муратов входит в попечительский совет фонда «Справедливость для журналистов», зарегистрированного на представительницу Ходорковского в Лондоне Марию Орджоникидзе. Фонд занимается спонсированием заказных журналистских расследований, которыми известна «Новая газета».

Интересно, что свою кампанию против поправок в конституцию Ходорковский начал через свои ресурсы «Открытых медиа». Однако публикацию «манифеста» доверил «Новой газете». Вероятно, таким образом он пытался дистанцироваться от призыва, но, как видно, вышло не очень удачно.

Учитывая все вышеизложенные факты, возникает закономерный вопрос: справедливо ли называть изложенную в «Новой газете» конспирологическую теорию «манифестом граждан России»? Куда логичнее было бы назвать это творчество «фантазиями обиженного олигарха», который явно почуял, что предложенные поправки в Конституцию РФ россияне примут положительно, и теперь Ходорковский всеми силами пытается внести раскол в общество.