Беременная жена Тарасова удивила поклонников фото без пупка на фоне икон

Москва, 24 января. Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала необычную фотографию с оголенным животом.

Костенко устроила фотосессию в коротком топе и пиджаке на фоне икон. Жена спортсмена показала оголенный живот, чем вызвала шквал критики в свой адрес.

Поклонников пары больше всего взволновало отсутствие пупка на снимках Костенко. Пользователи Сети раскритиковали девушку за злоупотребление фотошопом.

«Настя, вы комплексуете насчет пупка? Или вам фотограф ретушь такую сильную сделал? Как будто его ластиком стерли», ― отметила privet_helen.

«Где пупок?» ― удивилась abdulgafurovna_kz.

«Пупок ненастоящий», ― заявила gumenuk1987.

«Где пупок? Что с ним?» ― добавила lika_0_1.

Костенко не стала отмалчиваться и ответила всем интересующимся ее пупком поклонникам.

«А что с моим пупком не так? Польщена таким вниманием. Раз уж заняться нечем, посмотрите прошлые фото, где мой пупок шлет вам поклон!» ― написала жена Тарасова.

Пара ждет уже второго ребенка, но пока не раскрывает имя младенца. Их первая дочь получила имя Милана.

Дмитрий Тарасов является воспитанником московского «Спартака». На протяжении профессиональной карьеры он выступал за столичные клубы «Трудовые резервы», «Спартак», «Москва» и «Локомотив», а также за «Томь» из одноименного горда.

В 2012 году Тарасов женился на известной певице Ольге Бузовой. Впоследствии исполнительница утверждала, что подвергалась насилию со стороны бывшего супруга. Она добавила, что после развода бывший игрок «Локомотива» избегает общения.

Ранее сообщалось, что Тарасов улетел в Казань. В Москве его остались ждать беременная супруга и маленькая дочь. Футболист отметил, что его поездка в столицу Татарстана связана с продолжением карьеры.