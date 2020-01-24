Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 4

Федеральное агентство новостей представляет четвертый выпуск еженедельного рейтинга антироссийских СМИ.

Каждую пятницу мы подсчитываем, сколько антироссийских публикаций выпустили интернет-издания, — и составляем этот рейтинг. На этот раз в нем есть откровенные сюрпризы.

Первое место у «ИноСМИ», где публикуется в том числе значительное количество ненавистнических по отношению к России материалов (116 статей за неделю). Вторую позицию заняло издание «Росбалт» с 108 материалами. Третья ступень досталась «Коммерсанту», выпустившему 107 антироссийских новостей.

«Эхо Москвы» и «Лента.ру» сдали на несколько позиций. «Прорывом» недели оказалась «Медиазона», которая поднялась на 16 пунктов. У «Новой газеты» и «Радио Свобода» все идет по плану.

СПРАВКА:

Дезинформация — это искаженная информация, которая предоставляется россиянам с целью эффективного внедрения определенных мыслей и отношения к некоторым событиям. В нашем случае такой термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Фейк

Исполняющий обязанности главы МВБ (Министерство внутренней безопасности) США Чед Вулф заявил, что Вашингтон ожидает вмешательства России в президентские выборы в 2020 году. По его словам, Москва пытается посеять раздор в обществе и подорвать демократические институты.

Эксперт по США Владимир Батюк прокомментировал слова Вулфа, назвав это попыткой раздуть костер информационной войны. Очередное обвинение со стороны Соединенных Штатов говорит о том, что Белый дом не готов нормализовать отношения с Кремлем. Подробнее читайте в материале ФАН «Возобновление темы «русского следа» в выборах в США исключает нормальный диалог с РФ».

Либеральные СМИ не оставляют попыток найти «пробелы» в военной сфере России. В предыдущем выпуске ФАН уже приводил пример фейковых новостей о российском истребителе Су-57, который иностранные издания назвали небоеспособным, а оппозиционные СМИ подхватили вброс.

На этот раз досталось новейшему российскому танку на платформе «Армата». «Свободная пресса» и «Лента.ру» решили, что бронетехника годится только для показов на Красной площади. Уже в 2020 году в войска поступит опытно-промышленная партия Т-14, которая сейчас дорабатывается, около 2 тысяч 125-мм новейших бронебойных снарядов 3БМ44 «Лекало». Подробнее читайте в материале ФАН «Более 600 единиц инженерной техники поступит в российскую армию в 2020 году».

Центральным событием минувшей недели стало послание президента России Владимира Путина. Глава государства рассказал в том числе о переменах, которые должны произойти в Конституции России, а также заявил о намерении добиться повышения уровня благосостояния каждого россиянина. А потом правительство РФ сообщило об отставке.

Для российской оппозиции и либеральных СМИ это явно стало сюрпризом. Впрочем, понемногу они стали приходить в себя — именно так и появилась история о бездомном, которого шокировали поправки к конституции. Подробнее о реакции оппозиции читайте в материале ФАН «Оппозиция прошла через пять стадий принятия собственной бесполезности после речи Путина».

Фейк о шпионаже запустила швейцарская газета Tribune de Geneve. По словам журналистов, полиция задержала в Давосе неких «сантехников из России» с дипломатическими паспортами. Источник газеты рассказал, что это произошло летом 2019 года.

Член президиума организации «Офицеры России» Михаил Макарук отметил, что эта история — очередная попытка Запада раздуть антироссийскую истерию в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе. Подробнее читайте в материале ФАН «Макарук назвал антироссийской истерией сказки Браудера о русских «сантехниках» в Давосе».

Если внимательно ознакомиться с информацией, приведенной оппозиционными изданиями, то станет понятно, что якобы авиаудар России — очередной фейк. В статьях нет никакой конкретики: не сообщается ни место, ни время атаки.

Не в первый раз появляются вбросы в отношении работы ВКС РФ в Сирии. Редакция Федерального агентства новостей выяснила, какими механизмами пользуются СМИ: «ФАН разобрал типовые фейки боевиков и «Белых касок» о работе ВКС РФ в сирийском Идлибе».

Дезинформация

Депутаты «Единой России» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о ликвидации партии с зарубежным финансированием. Как мы видим из инфографики, почти все либеральные СМИ засуетились и начали один за одним выдавать сюжеты — сначала о предложении проекта, затем о его отзыве, а следом уже пошли обвинения в том, что «Единая Россия» хочет закрыть «Яблоко» и другие партии.

С чего такой ажиотаж? Согласно проекту, поводом для роспуска партии может стать «поддержка» от зарубежных стран, международных организаций, общественных движений, анонимных источников или юрлиц. Так называемые оппозиционеры почувствовали запах «горелого» и поспешили выставить инициативу в негативном ключе.

Автор законопроекта, сенатор Андрей Климов, считает, что все операции партии должны проводиться за счет средств, собранных внутри страны. Зарубежное финансирование опасно вмешательством в личные дела России. Подробнее читайте: «Сенатор Климов прокомментировал идею ликвидировать партии с зарубежным финансированием».

Либералы вновь решили использовать чужое горе и напомнить о себе, приняв участие в шествии, организованном в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Они были убиты неонацистами 19 января 2009 года в Москве. С того времени каждый год проводятся мероприятия в память о них. Однако организаторы не имеют никакого отношения к покойным.

Брат Станислава Маркелова Михаил призвал не эксплуатировать имя родственника в личных целях. По его словам, Станислав был вне политики, и семья устала от акций, которые устраивают либералы. Оппозиционеры пытались перехватить инициативу и выйти на шествие не в память о Маркелове, а со своими лозунгами. Подробнее читайте в материале ФАН «Либералы наживаются на имени покойного Маркелова для организации митингов».

16 января администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) предложила изменить правила внутреннего распорядка. Так, планируется ограничить занятия политической и/или правозащитной деятельностью студенческим организациям. Остаются те, кто укрепит репутацию вуза и будет выступать с идеями по улучшению.

Студенты и аспиранты в ответ на это устроили митинг в здании на Покровке. Участником стал экстремист Егор Жуков. Естественно, новая «икона» оппозиции свела все к цензуре и аполитичности. При этом администрация вуза не запрещала заниматься любой деятельностью за его пределами. Подробнее читайте в материале ФАН «ВШЭ пришлось менять внутренние правила из-за истории с экстремизмом Жукова».

В Берлине 19 января состоялась конференция по ситуации в Ливии, участие в которой приняли представители разных стран. Интересно, что правительство Германии не пригласило на обсуждение кризиса ни фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара, ни главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства законного правителя Муаммара Каддафи. После этого западная часть страны оказалась под контролем ПНС, которое было назначено западными государствами. Глава ЛНА с 2014 года проводит антитеррористическую операцию, которая в 2019-м вступила в новую фазу, предусматривающую освобождение Триполи от боевиков ПНС. Сейчас стороны поддерживают режим прекращения огня. Однако со стороны ЛНА поступали сообщения об обстрелах их позиции и нарушении режима.

Поэтому очень странно видеть среди либеральной прессы якобы призывы Сарраджа о военной помощи. Подробнее о ситуации в Ливии читайте в материале ФАН «Саррадж сорвал диалог с Хафтаром в Берлине».

Какие только заголовки не придумывали журналисты либеральных СМИ: «Путин потерялся на фотографии», «Организаторы конференции по Ливии потеряли Путина». Однако никто никого не терял. Когда пришло время фотографироваться с участниками берлинского саммита, президент России спокойно подошел к площадке и встал на свое место.

Глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обратили внимание на отсутствие важного представителя России и с радостью предложили ему присоединиться. Подробнее об этом читайте в материале ФАН «Макрон и Меркель «потеряли» Путина перед фотосессией на конференции по Ливии».

Воронежский комик Александр Долгополов на этой неделе привлек к себе особое внимание. После выступления на мероприятии «Новый час шуток» им заинтересовались правоохранительные органы. Молодой человек выдал данный факт как «новый уровень в карьере» и уверен, что это касается политического юмора. Но все обстоит иначе: Долгополов постоянно матерился и оскорбил чувства верующих.

Мнение эксперта

Ведущий программ «Поединок», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» журналист Владимир Соловьев не удивился такому обилию фейков и дезинформации. По его словам, вбросы делятся на два типа: искренние заблуждения и выполнение конкретного заказа.

Собеседник ФАН считает, что большое количество негатива — это видение либеральной прессы.

«Если почитать желтую прессу, она вообще пишет сплошные ужасы про Россию. Просто негатив лучше продается. Они же хорошо понимают, что если пишут о России плохо, то рано или поздно они могут получить заказы от конкретных изданий, которые существуют на вполне конкретные деньги вполне конкретных заказчиков. Будут где-нибудь в Праге либо в Прибалтике, либо на Украине. Они будут говорить, что пострадали за свои убеждения, хотя как таковых убеждений никто не знает. Они сами убеждены, что они гении, но почему-то непризнанные», — считает Соловьев.

Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко счел такое количество антироссийских статей желанием угнаться за трафиком.

«Единственное, что могу сказать: это очевидно для тех изданий, которые гонятся за увеличением трафика, публикация непроверенных материалов является, к сожалению, нормой. Для того чтобы предъявлять претензии, у нас есть Роскомнадзор, есть соответствующий закон о СМИ и другая законодательная база».

Топ провалов недели

На прошлой неделе Федеральное агентство новостей запустило новую рубрику «Топ провалов недели». Читатели определили «победителя», которым стал «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом). Команда блогера Алексея Навального получает приз «зрительских симпатий» за главный прокол: удаленный твит об отставке правительства России.

Первый конкурсант — телерадиокомпания Deutsche Welle

Звездный час немецкой дипломатии, о котором пишет издание, оказался часом провала. Площадка не смогла выстроить диалог между противоборствующими силами в Ливии. Ни руководителя ЛНА Халифу Хафтара, ни главаря ПНС Файеза Сарраджа даже не пригласили на обсуждение ситуации в собственной стране. Ливийский кризис так и остался кризисом.

Второй конкурсант — «Дождь»

Телекомпания «Дождь» решила перекрыть одной положительной новостью все свои негативные в отношении России. По размышлениям автора статьи, Белоруссия будет покупать российский газ в небывалом объеме.

Третий конкурсант — Любовь Соболь

Соратница одиозного блогера Алексея Навального Любовь Соболь всегда отличалась «знанием» закона. В этот раз она подтвердила недальновидность в Twitter. Юристка пытается создать шум там, где его априори не должно быть, ведь уже несколько раз говорили о дате голосования по поправкам к Конституции РФ.

Четвертый конкурсант — «МБХ-медиа»

Мы уже говорили о новой «знаменитости» — Александре Долгополове, который считает, что его преследуют из-за политических высказываний. Конечно, тут не обошлось без подконтрольного беглому олигарху Михаилу Ходорковскому «МБХ-медиа». Журналисты сразу поддержали комика и снова сели в грязь. Долгополова начали проверять из-за оскорбления чувств верующих.