Коронавирус из Китая захватывает Землю. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Коронавирус из Китая «Сделано в Китае». Теперь это касается не только ширпотреба, но и опасного коронавируса. С каждым днем число жертв доселе неизвестного медикам смертельного «монстра» растет. Счет летальных исходов уже пошел на десятки. Врачи ломают голову, что это за «зверь» такой: передается мгновенно, воздушно-капельным путем. Симптомы схожи с воспалением легких: сильный кашель, боль в горле и температура, а то и вовсе лихорадка. При обострении вирус буквальное съедает организм заживо. Патоген, вызывающий пневмонию, был обнаружен в Поднебесной на излете прошлого года. Примечательно, что все заболевшие посещали оптовый рынок морепродуктов в Ухане. Теперь это рыбное, точнее вирусное место под замком. А жителям Уханя запрещено покидать город. Воздушное, железнодорожное, автомобильное и водное сообщение с ним временно приостановлено. По всему Китаю пневмония подкосила сотни товарищей по несчастью. И это только по официальным данным. Британские эксперты, например, считают, что заболевших в разы больше — до 1700 человек. Коронавирус воцарился не только в КНР, но и, похоже, намерен захватить власть во всем мире. Случаи заражения — в Японии, Таиланде, Южной Корее и даже за океаном — в США. А тут еще, как назло, у жителей миллиардного Китая начались каникулы в честь Лунного Нового года. В это время легкие на подъем путешественники из Поднебесной традиционно колесят по белу свету. Как приструнить коронавирус и не дать ему шансов на мировое господство — эти и другие вопросы обсуждались на экстренном заседании Всемирной организации здравоохранения. А российский Минздрав уже в феврале представит экспресс-тест, который за 15 минут поможет определить, подхватил ли человек новую болезнь или нет. В России делают все возможное, чтобы не допустить распространения вируса. Гостям из Китая в наших аэропортах — особое внимание. Специалисты оценивают состояние здоровья каждого пассажира. Роспотребнадзор разработал свою систему диагностики. Представители службы уверяют: для России опасность минимизирована. «В аэропорту Домодедово предприняты необходимые меры для предотвращения инфекционного заболевания, в аэровокзале круглосуточно дежурит как собственная медицинская служба, так и специалисты управления Роспотребнадзора, по Московской области. Также хочу отметить, что ежегодно службы аэропорта, Роспотребнадзора проводят специальные учения, в рамках которых отрабатывают практические навыки выявления и транспортировки больного с подозрением на опасные инфекционные заболевания, а также с остальными пассажирами рейса и дезинфекцию воздушного судна», — рассказал Александр Власов, пресс-секретарь аэропорта Домодедово. На этой неделе в Петербурге обследовали двух прилетевших из Поднебесной с подозрением на заражение вирусом. Диагноз не подтвердился. Однако бдительные российские туристы уже начали отказываться от путевок в Китай. Если не бить во все колокола, экспорт китайского коронавируса может завладеть планетой так же стремительно, как и товары «Made in China».

Конференция по Ливии С легкой руки Москвы переговоры по Ливии продолжаются. Буквально через неделю после встречи в российской столице, в Берлине прошла пятичасовая международная конференция, посвященная кризису в бывшей Джамахирии. В Германию съехались политические тяжеловесы. В числе авторитетных делегатов — мировые лидеры: Владимир Путин, Ангела Меркель, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон; представители Италии, Великобритании, США, Ближнего Востока и Африки, а также ООН и других международных организаций. Одним словом, болезненный ливийский вопрос решается в прямом смысле «всем миром». Однако ключевые игроки ливийского кризиса оказались исключены из состава переговорщиков. Маршала ливийской национальной армии Халифу Хафтара и главу так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа пусть и позвали в Берлин, но за стол переговоров не пригласили. Государственность в Ливии еще в 2011-м разрушило до основания НАТО. «Мировой ястреб» под манящими лозунгами «арабской весны» устроил в африканской стране кровавую бойню, убив законного лидера Муаммара Каддафи. И, что называется, умыл руки. Как Ливии выбраться из болота затяжного кризиса – Вашингтону по сути безразлично. Судьба ливийцев волнует нашего президента Владимира Путина. Он вместе с турецким коллегой запустил мирный процесс в уставшем от войны Триполи. Благодаря этим усилиям враждующие стороны договорились о бессрочном перемирии. И вот очередной шаг к компромиссу. Участники Берлинской конференции приняли итоговый документ. Призвали к прекращению огня, ввели эмбарго на продажу оружия противоборствующим силам, обязались воздержаться от вмешательства в дела страны, предложили сформировать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности в Ливии. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия. «Ситуация непростая. Ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, состоявшейся 13 января в Москве: они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ООНовцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия. Понятно, что решать в конечном итоге самим ливийцам. Понятно, что пока завязать устойчивый, серьезный диалог между ними не получается — слишком велики различия в подходах, но тем не менее те рекомендации и предложения, которые содержатся в итоговом документе Берлинской конференции, пополняют копилку идей, предлагаемых международным сообществом для того, чтобы ливийские стороны смогли согласовать условия, которые позволят им сесть за стол переговоров и начать договариваться», — сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России. Конфликт пока заморожен. И теперь цель миротворцев — усадить за стол переговоров с глазу на глаз Сарраджа и Хафтара, что пока — из области фантастики. Но вода камень точит. Следующий ход — за дипломатами. Очередная конференция по Ливии — на уровне министров иностранных дел — пройдет уже в начале февраля.

Путин на Святой Земле «Помни живых и павших, смертью смерть поправших». Почти библейская фраза, как завещание грядущим поколениям, высечена на мемориальной стеле «Свеча памяти» на Святой Земле, в самом сердце Иерусалима. В церемонии открытия памятника подвигу ленинградцев в годы блокады принял участие российский президент Владимир Путин. Его старший брат Виктор погиб в городе на Неве зимой 1942-го еще малышом. Мама Владимира Владимировича прошла через все ужасы и скорби блокады, пока его отец сражался на фронте. Память о Великой Отечественной войне бережно хранят не только в России, но и в Израиле, где живут почти 1300 блокадников. Восьмиметровая «Свеча памяти» символично «зажигается» в январские дни, когда наши страны отмечают общие сакральные даты. 27 января — день двойного освобождения: Ленинграда от блокады в 1944-м, спустя ровно год — концлагеря Освенцим. В ходе своего рабочего визита в Израиль глава России выступил на международном форуме, приуроченном к 75-й годовщине освобождения Красной армией узников Освенцима и Дню памяти жертв Холокоста. Наши страны в отличие от той же неблагодарной Польши, которая отказалась участвовать в юбилейных торжествах, не страдают исторической амнезией, не искажают правду о Второй мировой, не пытаются вычеркнуть из памяти прошлое, без которого невозможно мирное будущее. «Из поколения в поколение передается священная память о мученичестве и мужестве миллионов людей, о непостижимых разуму потерях, лишениях и героизме и наш общий справедливый гнев о содеянном нацистами. В Израиле придают особое значение сохранению правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом. Здесь, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй Мировой войны, обелить убийц и преступников», — выступил президент России. Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху за установку совместными усилиями уникального памятника. В его основании — капсула с землей с Пискаревского мемориала. Также глава России встретился с президентом страны Реувеном Ривлином. С лидерами Израиля Владимир Путин обсудил вопросы развития двустороннего сотрудничества и актуальные темы международной повестки дня. Из Иерусалима — в Вифлеем. В городе Рождества Христова Путин провел переговоры с Президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Говорили о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Но проблема номер один сейчас — ситуация на Ближнем Востоке. Политика здесь — дело тонкое, и Москва в отличие от бесцеремонного и неуклюжего Вашингтона, наломавшего в регионе немало дров, это знает.